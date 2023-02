Pink hat Spannungen mit Christina Aguilera am Set von ‚Lady Marmalade‘ angedeutet.

Die 43-jährige Sängerin gab zu, dass der Videodreh mit Christina, Lil 'Kim und Mýa für ihre Coverversion des Songs von 2001 nicht angenehm war und deutete an, dass Christina das Problem gewesen sei.

Pink erzählte gegenüber ‚Buzzfeed‘: „Es war nicht sehr lustig, das zu drehen. Mir dreht sich alles um Spaß und das war aber eine Menge Aufhebens und es gab einige Persönlichkeiten... Kim und Mýa waren nett.“ Zwei von ihren drei Kolleginnen waren also nett. Das wirft kein besonders gutes Licht auf die Dritte im Bunde, Christina. Pink fügte hinzu: „Ich denke, es ist ikonisch, aber ich erinnere mich, dass ich immer wieder geweint habe, weil meine Haut das Make-up nicht mochte. Es war nur... An diesem Tag passierten einige ärgerliche Dinge.“

Pink sprach zuvor über Spannungen am Set und erklärte 2009 in einem VH1-Special ‚Behind the Music‘: „Plattenmanager Ron Fair kam herein. Er sagte zu keiner von uns Hallo und sagte: ‚Was ist der hohe Teil? Was ist der meiste Gesangspart? Christina wird diese Rolle übernehmen.‘ Ich stand auf und sagte: ‚Hallo. Wie geht es dir? So nett von dir, dass du dich vorstellst. Ich bin Pink. Sie wird diese Rolle nicht übernehmen. Ich denke, darum geht es bei dem f****** Treffen.‘“

Christina hatte jedoch ihre eigene Version der Ereignisse geteilt und gesagt: „Ich weiß, dass sie einige Gefühle oder was auch immer darüber hatte, wie die Aufnahme von ‚Lady Marmalade‘ ablief und all das und ich kenne das eigentliche Video. Sie hat mich eingeschüchtert, mich ein wenig im Publikum gehalten, war ein bisschen hinter dem Regisseur, und ich dachte: ‚Oh, was ist los?‘ Das hat sie damals gemacht. Aber sie ist jetzt eine andere Person. Sie ist eine Mutter, sie ist cool.“