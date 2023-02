Für sie geht es beruflich seit Jahren steil bergauf! Von 2005 bis 2014 spielte Cobie Smulders in der beliebten US-Sitcom 'How I Met Your Mother' die Rolle der Robin Scherbatsky und begeisterte damit ein Millionenpublikum. In einem Interview mit 'Bang' erinnerte sich die 40-jährige Schauspielerin: "Ich glaube, dass ich damals einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. In meinem Beruf als Schauspielerin ist so viel von purem Glück abhängig. Wenn die große Chance dann vor der Türe steht, muss man bereit sein, sie zu ergreifen. Genau so erging es mir mit 'How I Met Your Mother'." Aktuell hat Smulders eine neue Chance ergriffen und brilliert in der heiß ersehnten Serie 'High School' (über Amazon Freevee), in der sie die liebenswerte Mutter des Schwesternduos Tegan und Sara darstellt. Mittlerweile hat die Darstellerin jedoch nicht nur die Serien-Welt im Sturm erobert, sondern hat sich auch im Filmgeschäft einen Namen gemacht. Mit 'The Avengers' ist Cobie mittlerweile sogar ein Teil des begehrten Marvel-Universums. Eine große Ehre, aber auch jede Menge Arbeit für die sympathische Prominente. "Es war auf jeden Fall eine große Umstellung, weil der Rhythmus am Set einer Serie ein völlig anderer ist. Bei 'How I Met Your Mother' haben wir an einem Tag rund 16 Seiten aus dem Drehbuch abgedreht. Bei Marvel ist das etwas völlig anderes", so Smulders zu 'Bang'. Die Zweifach-Mutter fügte hinzu: "In 'The Avengers' haben wir ein Achtel einer Drehbuch-Seite über drei Tage verteilt gedreht. Alleine eine Szene zieht sich manchmal über mehrere Tage! Ich verstehe aber, warum die Macher so präzise sind. Immerhin schauen Millionen Menschen weltweit ganz genau hin und legen viel Wert auf die Filme. Da schwingt natürlich ein gewisser Druck mit." Ein Druck, mit dem Cobie mittlerweile mehr als gut umgehen kann. Statt Star-Allüren zu zeigen, bleibt sie dennoch auf dem Boden der Tatsachen. Smulders verriet fast schon demütig: "Ich bin einfach nur dankbar für den kleinen Teil, den ich in der Marvel-Geschichte spielen darf. Ich kann mich wirklich glücklich schätzen."