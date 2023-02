Bella Thorne denkt, dass Hollywood „einer der Out-of-the-Box-Orte“ ist.

Die 25-jährige Schauspielerin glaubt, dass Hollywood entgegen der landläufigen Meinung tatsächlich verschiedene Arten von Menschen willkommen heißt. Dort gebe es nicht nur den Mainstream.

Die Schauspielerin erklärte: „Die Welt steckt uns in eine Schublade. Ich denke, dass Hollywood wahrscheinlich einer der ungewöhnlicheren Orte ist, an denen Menschen dafür applaudiert werden können, dass sie anders sind, dass sie vernarbt oder traumatisiert sind, all diese Dinge. Du kannst deine Geschichte teilen. Wir geben den Leuten den Raum, das ehrlich und brutal roh zu tun, und es gibt Leute, die in der Lage sind, diese Chancen zu nutzen.“ Sie selbst finde Hollywood ziemlich cool, wenn es darum gehe, Menschen anders sein zu lassen, besonders in der Musikindustrie. „Das ist der Punkt, an dem man es auch wirklich sieht. Aber am Ende des Tages dreht sich auch hier alles um Geld. Wenn sie es verkaufen können, werden sie es mögen.“

Trotzdem hasst Bella es, wenn Menschen in die Filmindustrie gesteckt werden. Die Schauspielerin, die zuvor als CeCe Jones in der Disney Channel-Serie ‚Shake It Up‘ zu sehen war, sagte dem ‚Hollywood Reporter‘: „Die Leute machen das so schnell und ich mag es nicht, es ist mir unangenehm. Ich kann das einfach nicht verstehen und wenn ich etwas nicht verstehen kann, hat es den gegenteiligen Effekt auf mich. Es fasziniert mich tatsächlich mehr, sie zu hinterfragen oder mehr über sie zu erfahren.“