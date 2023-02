Diane Kruger spricht über ihre vergebenen Bemühungen, eine Familie zu gründen.

Im November 2018 wurde die Schauspielerin zum ersten Mal Mutter. Zusammen mit ihrem Verlobten Norman Reedus durfte sie Töchterchen Nova auf der Welt begrüßen. Bis die Hollywood-Darstellerin ihr verdientes Familienglück genießen konnte, vergingen allerdings viele harte Jahre.

„Die Wahrheit ist, dass ich ein Kind mit oder ohne Mann bekommen hätte. Ich erinnere mich an das Gefühl, das ich hatte, als ich Mitte dreißig war. Ich dachte: ‚Wozu mache ich das alles? Warum strenge ich mich so an, versuche, Geld zu verdienen und dieses Leben zu leben? Was ist das alles wert?'“, erklärt die 46-Jährige. „Zu dieser Zeit war ich in einer sehr ernsten Beziehung. Wir haben uns sehr bemüht, ein Kind zu bekommen, was nicht geklappt hat.“

Damit bezieht sich Diane auf ihre Romanze mit ‚Dawson’s Creek‘-Star Joshua Jackson, die letztendlich zerbrach. „Und dann war ich Single und dachte: ‚Ach, weißt du was? Vielleicht ist es sowieso einfacher, es allein zu machen. Du musst niemanden um Erlaubnis bitten, was die Schule angeht oder wo du wohnen wirst‘“, enthüllt sie im ‚Divorced Not Dead'-Podcast.

Die blonde Schönheit sei damit beschäftigt gewesen, verschiedenen Möglichkeiten zu prüfen, wie sie allein ein Kind bekommen könnte, als sie anfing, ihren heutigen Verlobten Norman Reedus zu daten. Letztendlich entwickelte sich die Beziehung ernster als anfangs erwartet und Diane wurde auf ganz natürlichem Weg schwanger. „Ich meine, Nova ist wirklich passiert, als ich es am wenigsten erwartet und am meisten in meinem Leben gebraucht habe. Sie war das absolut Beste, was mir, uns und meinem Leben je passiert ist“, schwärmt sie.