Paris Hilton hat ihren Sohn Phoenix genannt.

Die 42-jährige Prominente und ihr Ehemann Carter Reum begrüßten letzten Monat einen kleinen Jungen per Leihmutter auf der Welt und jetzt hat die Hotel-Erbin enthüllt, dass der Knirps Phoenix Barron Hilton Reum heißt, ein Name, den sie bereits vor einem Jahrzehnt ausgewählt hat.

In ihrem ‚This Is Paris‘-Podcast enthüllte die ‚Stars Are Blind‘-Hitmacherin einen Auszug aus ihren kommenden Memoiren ‚Paris‘, in dem es heißt: „Wenn alles gut geht, werden Carter und ich einen kleinen Jungen haben, wenn Ihr das hier lest. Wir planen, ihn Phoenix zu nennen, ein Name, für den ich mich vor Jahren entschieden habe, als ich auf einer Karte nach Städten, Ländern und Staaten suchte. Nach etwas, das zu Paris und London passt.“

Ihre Wahl fiel am Ende auf den Namen der Hauptstadt des amerikanischen Staates Arizona, allerdings nicht aus einem geographischen Grund. „Phoenix hat ein paar gute popkulturelle Bezugspunkte, aber noch wichtiger ist, dass es der Vogel ist, der ausflammt und dann aus der Asche aufsteigt, um wieder zu fliegen.“ Die Mentalität, dass es immer weiter geht, möchte sie ihrem Kind nämlich schon in seinem Namen mit auf den Weg geben. „Ich möchte, dass mein Sohn mit dem Wissen aufwächst, dass Katastrophen und Triumphe unser ganzes Leben lang passieren. Und dass uns das große Hoffnung für die Zukunft geben sollte.“ Außerdem erklärte sie, dass der zweite Vorname ihres Sohnes eine Hommage an ihren verstorbenen Großvater und „Mentor“ Barron Hilton sei.