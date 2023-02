Louis Tomlinson gibt zu, dass eine Reunion von One Direction "im Moment schwer vorstellbar" ist.

Der 31-jährige Sänger wurde 2010 in der Boyband an der Seite von Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne und Zayn Malik berühmt und hat die Höhen und Tiefen in der Dokumentation 'All Of Those Voices’ dokumentiert.

Louis hoffe zwar, dass er und seine Bandkollegen eine Reunion haben werden, doch könne er sich nicht vorstellen, dass dies in naher Zukunft passieren werde. Auf die Frage nach einer Wiedervereinigung mit 1D - die nach dem Ausstieg von Zayn im Jahr 2015 zu einer vierköpfigen Band wurden, bevor sie ein Jahr später selbst eine Pause einlegten - sagte er: "Irgendwann wieder zusammenzukommen, ist im Moment schwer vorstellbar." Allerdings fügte er hinzu: "Es würde mich überraschen, wenn wir unser Leben weiterleben würden und nicht irgendwann eine Reunion oder wie auch immer man es nennen will, stattfinden würde. Ich wäre bereit dafür."

Auch Harrys großer Soloerfolg und seine Präsenz auf der Leinwand machen eine Reunion aktuell schwer. Der 'Bigger Than Me'-Sänger gibt zu, dass er zu Beginn von Harrys Solokarriere neidisch auf seinen Erfolg war, weil er noch nicht richtig Fuß gefasst hatte. In einem Interview mit der Zeitung ‘The Times’ sagte der Sänger: "Neid? Am Anfang vielleicht, als ich versuchte, einen Fuß zu fassen, aber es ist nie gesund, den eigenen Erfolg mit dem anderer zu vergleichen, oder? Heutzutage lerne ich, mich in den Momenten, in denen es nötig ist, selbst zu erheben."