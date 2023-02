Shania Twain verriet, dass sie sich Mode- und Schönheitstipps aus Online-Tutorials von Dragqueens holen würde.

Die 'Man! I Feel Like a Woman!'-Sängerin ist schon seit langem eine Verbündete der LGBTQ+-Community und verriet jetzt in einem Interview mit Anthony Allen Ramos von der Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD), dass sie Drag-Acts inspirieren.

In dem Gespräch, das am Donnerstag (23. Februar) auf YouTube geteilt wurde, enthüllte Twain: "Die Drag-Shows machen so viel Spaß! Ich war bei ein paar Drag-Shows, bei großen in Las Vegas mit dabei… Ich bewundere das Talent dort so sehr. Zunächst braucht das viel Mut. Ich meine... Mode an sich selbst erfordert Mut. Du nimmst viel auf und dann das Make-up – die Fähigkeit, sich selbst zu schminken und so einen tollen Job zu machen – ich habe viel von den Dragqueens gelernt. Ich schaue mir ihre Tutorials an. Ich habe bei einigen dieser Talente noch nie eine solche Veränderung gesehen, die ihre Gesichter durchmachen, und das einfach nur durch kreatives Make-up. Ich bin sehr davon inspiriert, würde ich sagen. Ich denke, dass wir diese Inspiration brauchen. Wir brauchen die Dragqueens, die ihr Talent mit uns teilen." Zu Shanias ikonischen Looks gehört unter anderem die Kapuze mit einem Leopardenmuster, die sie in dem Musikvideo zu ihrem Hit 'That Don’t Impress Me Much' aus den 1990er Jahren trug.