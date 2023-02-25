長崎県教委は24日、2023年度公立高入学者の後期選抜と定時制I期選抜（夜間部）の志願状況を発表した。全日制普通科で最も志願倍率が高かったのは長崎西理系コースの2.3倍。全日制普通科以外では、佐世保工業建築科が2.3倍で最も高かった。全日制55校の平均志願倍率は0.77倍で、定員を満たしたのは12校のみ。

ほかに倍率が高かったのは長崎工業情報技術科1.9倍、長崎北陽台文理探究科1.8倍、大村文理探究科、長崎商業総合ビジネス科各1.7倍－と続いた。「文理探究科」は23年度に5校に新設する。後期定員270人に対し356人が志願し、倍率は1.32倍。

定時制昼間部は0.8倍、定時制夜間部は0.33倍だった。

学力検査は3月7、8日。