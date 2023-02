Austin Butler freut sich auf die Serie mit Riley Keough, der Enkelin von Elvis Presley.

Der 31-jährige Schauspieler räumt mit seiner Rolle als verstorbene Musiklegende Elvis Presley in der 2022 erschienenen Filmbiografie ‘Elvis’ aktuell eine Menge Preise ab. Presleys Enkelin und Tochter der verstorbenen Lisa Marie Presley, Riley Keough (33), ist demnächst in der Serie ‘Daisy Jones and the Six’ zu sehen und Austin könne es kaum erwarten, Keough darin zu bewundern. Er erzählte ExtraTV: "Sie ist so eine starke Frau und ich bin einfach unendlich beeindruckt von ihr und ihrer Freundlichkeit und Großzügigkeit. Ich bin in vielerlei Hinsicht so stolz auf sie. Ich habe tolle Dinge über die Serie gehört, ich kann es kaum erwarten, sie zu sehen!"

Butler wurde bei den Screen Actors Guild Awards 2023 für seine Leistung als Elvis in der Kategorie Bester männlicher Hauptdarsteller nominiert. Obwohl er gegen Brendan Fraser in 'The Whale' verlor, sagte er, es sei ein "echtes Privileg" gewesen, von der Branche und seinen Kollegen anerkannt zu werden. "Es ist ein echtes Privileg, von den Kollegen anerkannt zu werden, ist eines der schönsten Gefühle, die ich mir vorstellen kann, und es fühlt sich sehr gut an. Ich sagte gerade, dass es in der Kunst keinen Wettbewerb gibt, wissen Sie. Es ist ein schönes Gefühl, einfach anerkannt zu werden", so der Darsteller.