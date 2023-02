Jamie Lee Curtis scherzte darüber, dass sie in Michelle Yeoh "verliebt" sei.

Die 64-jährige Schauspielerin, die seit dem Jahr 1984 mit Christopher Guest verheiratet ist, war Anfang dieser Woche viral gegangen, als sie bei den SAG Awards für ihre Rolle in 'Everything Everywhere All At Once' als beste weibliche Nebendarstellerin geehrt wurde.

Bei der Preisverleihung wandte sich Curtis an ihren Co-Star Michelle, um der Darstellerin einen Kuss zu geben. Und jetzt witzelte Jamie darüber, dass die beiden ineinander verliebt seien, obwohl sie beide Ehemänner haben. In einem Gespräch gegenüber 'Entertainment Tonight' erzählte die Darstellerin: "Ich habe sie geküsst? Habe ich sie wirklich geküsst? Ich liebe Michelle Yeoh. Wir lieben uns. Wir verliebten uns ineinander. Sie ist verheiratet. Und auch ich habe einen Ehemann." Unterdessen war die 'Freaky Friday – Ein voll verrückter Freitag'-Prominente, die die Tochter der Hollywood-Legenden Tony Curtis und Janet Leigh ist, emotional, als sie die Auszeichnung für ihren Part in 'Everything Everywhere All At Once' entgegennahm. Dabei scherzte sie auch darüber, ein "Nepo-Baby" zu sein. Die Prominente fügte hinzu: "Ich trage den Ehering, den mein Vater meiner Mutter geschenkt hat – sie hassten sich übrigens – aber meine Schwester Kelly und sind aus Liebe geboren wurden und mein Vater stammte aus Ungarn und meine Mutter aus Dänemark und sie hatten nichts, aber sie wurden zu riesigen Stars in dieser Branche, die sie so sehr liebten."