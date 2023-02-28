熊本市役所（中央）。中央奥は熊本城一帯＝同市中央区（後藤仁孝）

統一地方選前半戦の熊本市議選は31日の告示まで1カ月となった。2月末時点の熊本日日新聞の調べでは5選挙区に計69人（うち女性8人）が立候補を予定。定数が48になった2007年以降で最も多い。

内訳は現職42人、元職1人、新人26人。区別では▽中央18人（定数12）▽東20人（12）▽西7人（6）▽南11人（9）▽北13人（9）で、全選挙区で予定者が定数を上回っている。

20年国勢調査の人口比を反映した定数見直しで、中央と南の議席が1増、東と北が1減、西は増減なしの「2増2減」で実施する。出馬予定者は今のところ、東区が前回を5人上回り、激戦になるのは必至。中央区は前回より2人、北区は1人多い。南区は同数。西区は1人少ない。

党派別では、自民党が現職25人を公認した。二つに割れた市議会会派のうち、最大勢力の熊本自民で引退する現職を引き継ぐ新人2人を推薦。第2会派の自民は現職全員が出馬する。

立憲民主党は市民連合の現職3人を公認し、2人を推薦。市議選に初の公認候補を立てる日本維新の会は新人3人を擁立した。公明党は現職2人が退き、現職6人と新人1人を公認。現職1人が引退する共産党は現職、元職、新人各1人を公認した。国民民主党の公認は現職1人。社民党は現職4人を推薦した。

参政党は公認した新人3人で市議選に初参戦。このほか諸派から1人、無所属で23人が出馬予定だが、さらに立候補を模索する動きがある。（河内正一郎）

■熊本市議選立候補予定者

◇中央区（定数12－18）

田尻 善裕 59 自現⑤

大石 浩文 57 自現⑤

原 亨 71 自現④

紫垣 正仁 52 自現④

髙本 一臣 58 自現③

山本 浩之 42 自現①

上田 芳裕 55 立現④

三森 至加 58 公現②

高瀬千鶴子 51 公現①

上野美恵子 64 共現⑥

村上 博 72 無現⑤（社推）

井坂 隆寛 47 維新

筑紫るみ子 61 参新

吉村 慶多 25 諸新

香山 祥一 63 無新

平川 勇二 63 無新

石橋 伸哉 62 無新

田上 卓嗣 49 無新

◇東区（定数12－20）

藤山 英美 74 自現⑦

三島 良之 76 自現⑤

満永 寿博 74 自現⑤

倉重 徹 63 自現⑤

光永 邦保 68 自現②

日隈 忍 66 自現①

斉藤 博 52 自現①

井本 正広 62 公現③

吉田 健一 38 公現①

田上 辰也 70 無現③（立・社推）

緒方 夕佳 47 無現②

山内 勝志 62 無現①（立・社推）

外村 剛 54 維新

井芹 栄次 67 共新

菊地 渚沙 37 参新

猿渡 寛良 72 無新

岩見 義幸 59 無新

鑪 一行 41 無新

山中惣一郎 40 無新

村上 麿 34 無新

◇西区（定数6－7）

落水 清弘 66 自現⑨

古川 智子 45 自現①

島津 哲也 50 国現①

北川 哉 43 無現①

木庭 功二 41 公新

中川栄一郎 58 無新 （自推）

田尻 美穂 46 無新

◇南区（定数9－11）

田中 誠一 77 自現⑥

澤田 昌作 51 自現⑤

寺本 義勝 63 自現③

大島 澄雄 74 自現②

平江 透 63 自現①

西岡 誠也 68 立現③

浜田 大介 59 公現③

村上 誠也 62 無新

坂本 政博 58 無新

村上知賀生 56 無新

松本 幸隆 45 無新

◇北区（定数9－13）

坂田 誠二 73 自現⑦

田中 敦朗 45 自現④

小佐井賀瑞宜 60 自現③

田島 幸治 56 自現①

荒川慎太郎 50 自現①

吉村 健治 54 立現①

伊藤 和仁 47 公現①

福永 洋一 69 無現③（社推）

山部 洋史 56 共元①

坂本 健 44 維新

北島 佑 38 参新

古木 浩一 63 無新

松川 善範 62 無新 （自推）

【略歴の見方】氏名（敬称略）、年齢、党派、現元新別、当選回数。政党推薦は次行にかっこ書き。並べ方は現元新、衆院勢力、当選回数、年齢─の順。

【党派の略称】自＝自民党、立＝立憲民主党、維＝日本維新の会、公＝公明党、共＝共産党、国＝国民民主党、社＝社民党、参＝参政党、諸＝諸派、無＝無所属。