統一地方選前半戦の熊本市議選は31日の告示まで1カ月となった。2月末時点の熊本日日新聞の調べでは5選挙区に計69人（うち女性8人）が立候補を予定。定数が48になった2007年以降で最も多い。
内訳は現職42人、元職1人、新人26人。区別では▽中央18人（定数12）▽東20人（12）▽西7人（6）▽南11人（9）▽北13人（9）で、全選挙区で予定者が定数を上回っている。
20年国勢調査の人口比を反映した定数見直しで、中央と南の議席が1増、東と北が1減、西は増減なしの「2増2減」で実施する。出馬予定者は今のところ、東区が前回を5人上回り、激戦になるのは必至。中央区は前回より2人、北区は1人多い。南区は同数。西区は1人少ない。
党派別では、自民党が現職25人を公認した。二つに割れた市議会会派のうち、最大勢力の熊本自民で引退する現職を引き継ぐ新人2人を推薦。第2会派の自民は現職全員が出馬する。
立憲民主党は市民連合の現職3人を公認し、2人を推薦。市議選に初の公認候補を立てる日本維新の会は新人3人を擁立した。公明党は現職2人が退き、現職6人と新人1人を公認。現職1人が引退する共産党は現職、元職、新人各1人を公認した。国民民主党の公認は現職1人。社民党は現職4人を推薦した。
参政党は公認した新人3人で市議選に初参戦。このほか諸派から1人、無所属で23人が出馬予定だが、さらに立候補を模索する動きがある。（河内正一郎）
■熊本市議選立候補予定者
◇中央区（定数12－18）
田尻 善裕 59 自現⑤
大石 浩文 57 自現⑤
原 亨 71 自現④
紫垣 正仁 52 自現④
髙本 一臣 58 自現③
山本 浩之 42 自現①
上田 芳裕 55 立現④
三森 至加 58 公現②
高瀬千鶴子 51 公現①
上野美恵子 64 共現⑥
村上 博 72 無現⑤（社推）
井坂 隆寛 47 維新
筑紫るみ子 61 参新
吉村 慶多 25 諸新
香山 祥一 63 無新
平川 勇二 63 無新
石橋 伸哉 62 無新
田上 卓嗣 49 無新
◇東区（定数12－20）
藤山 英美 74 自現⑦
三島 良之 76 自現⑤
満永 寿博 74 自現⑤
倉重 徹 63 自現⑤
光永 邦保 68 自現②
日隈 忍 66 自現①
斉藤 博 52 自現①
井本 正広 62 公現③
吉田 健一 38 公現①
田上 辰也 70 無現③（立・社推）
緒方 夕佳 47 無現②
山内 勝志 62 無現①（立・社推）
外村 剛 54 維新
井芹 栄次 67 共新
菊地 渚沙 37 参新
猿渡 寛良 72 無新
岩見 義幸 59 無新
鑪 一行 41 無新
山中惣一郎 40 無新
村上 麿 34 無新
◇西区（定数6－7）
落水 清弘 66 自現⑨
古川 智子 45 自現①
島津 哲也 50 国現①
北川 哉 43 無現①
木庭 功二 41 公新
中川栄一郎 58 無新 （自推）
田尻 美穂 46 無新
◇南区（定数9－11）
田中 誠一 77 自現⑥
澤田 昌作 51 自現⑤
寺本 義勝 63 自現③
大島 澄雄 74 自現②
平江 透 63 自現①
西岡 誠也 68 立現③
浜田 大介 59 公現③
村上 誠也 62 無新
坂本 政博 58 無新
村上知賀生 56 無新
松本 幸隆 45 無新
◇北区（定数9－13）
坂田 誠二 73 自現⑦
田中 敦朗 45 自現④
小佐井賀瑞宜 60 自現③
田島 幸治 56 自現①
荒川慎太郎 50 自現①
吉村 健治 54 立現①
伊藤 和仁 47 公現①
福永 洋一 69 無現③（社推）
山部 洋史 56 共元①
坂本 健 44 維新
北島 佑 38 参新
古木 浩一 63 無新
松川 善範 62 無新 （自推）
【略歴の見方】氏名（敬称略）、年齢、党派、現元新別、当選回数。政党推薦は次行にかっこ書き。並べ方は現元新、衆院勢力、当選回数、年齢─の順。
【党派の略称】自＝自民党、立＝立憲民主党、維＝日本維新の会、公＝公明党、共＝共産党、国＝国民民主党、社＝社民党、参＝参政党、諸＝諸派、無＝無所属。