熊本市議選、69人が出馬予定　告示まで1カ月　現定数48で過去最多

Published
2023/03/01 07:00 (JST)
熊本市役所（中央）。中央奥は熊本城一帯＝同市中央区（後藤仁孝）

　統一地方選前半戦の熊本市議選は31日の告示まで1カ月となった。2月末時点の熊本日日新聞の調べでは5選挙区に計69人（うち女性8人）が立候補を予定。定数が48になった2007年以降で最も多い。

　内訳は現職42人、元職1人、新人26人。区別では▽中央18人（定数12）▽東20人（12）▽西7人（6）▽南11人（9）▽北13人（9）で、全選挙区で予定者が定数を上回っている。

　20年国勢調査の人口比を反映した定数見直しで、中央と南の議席が1増、東と北が1減、西は増減なしの「2増2減」で実施する。出馬予定者は今のところ、東区が前回を5人上回り、激戦になるのは必至。中央区は前回より2人、北区は1人多い。南区は同数。西区は1人少ない。

　党派別では、自民党が現職25人を公認した。二つに割れた市議会会派のうち、最大勢力の熊本自民で引退する現職を引き継ぐ新人2人を推薦。第2会派の自民は現職全員が出馬する。

　立憲民主党は市民連合の現職3人を公認し、2人を推薦。市議選に初の公認候補を立てる日本維新の会は新人3人を擁立した。公明党は現職2人が退き、現職6人と新人1人を公認。現職1人が引退する共産党は現職、元職、新人各1人を公認した。国民民主党の公認は現職1人。社民党は現職4人を推薦した。

　参政党は公認した新人3人で市議選に初参戦。このほか諸派から1人、無所属で23人が出馬予定だが、さらに立候補を模索する動きがある。（河内正一郎）

　■熊本市議選立候補予定者

◇中央区（定数12－18）
田尻　善裕　59　自現⑤
大石　浩文　57　自現⑤
原　　　亨　71　自現④
紫垣　正仁　52　自現④
髙本　一臣　58　自現③
山本　浩之　42　自現①
上田　芳裕　55　立現④
三森　至加　58　公現②
高瀬千鶴子　51　公現①
上野美恵子　64　共現⑥
村上　　博　72　無現⑤（社推）
井坂　隆寛　47　維新
筑紫るみ子　61　参新
吉村　慶多　25　諸新
香山　祥一　63　無新
平川　勇二　63　無新
石橋　伸哉　62　無新
田上　卓嗣　49　無新

◇東区（定数12－20）
藤山　英美　74　自現⑦
三島　良之　76　自現⑤
満永　寿博　74　自現⑤
倉重　　徹　63　自現⑤
光永　邦保　68　自現②
日隈　　忍　66　自現①
斉藤　　博　52　自現①
井本　正広　62　公現③
吉田　健一　38　公現①
田上　辰也　70　無現③（立・社推）
緒方　夕佳　47　無現②
山内　勝志　62　無現①（立・社推）
外村　　剛　54　維新
井芹　栄次　67　共新
菊地　渚沙　37　参新
猿渡　寛良　72　無新
岩見　義幸　59　無新
鑪　　一行　41　無新
山中惣一郎　40　無新
村上　　麿　34　無新

◇西区（定数6－7）
落水　清弘　66　自現⑨
古川　智子　45　自現①
島津　哲也　50　国現①
北川　　哉　43　無現①
木庭　功二　41　公新
中川栄一郎　58　無新　（自推）
田尻　美穂　46　無新

◇南区（定数9－11）
田中　誠一　77　自現⑥
澤田　昌作　51　自現⑤
寺本　義勝　63　自現③
大島　澄雄　74　自現②
平江　　透　63　自現①
西岡　誠也　68　立現③
浜田　大介　59　公現③
村上　誠也　62　無新
坂本　政博　58　無新
村上知賀生　56　無新
松本　幸隆　45　無新

◇北区（定数9－13）
坂田　誠二　　73　自現⑦
田中　敦朗　　45　自現④
小佐井賀瑞宜　60　自現③
田島　幸治　　56　自現①
荒川慎太郎　　50　自現①
吉村　健治　　54　立現①
伊藤　和仁　　47　公現①
福永　洋一　　69　無現③（社推）
山部　洋史　　56　共元①
坂本　　健　　44　維新
北島　　佑　　38　参新
古木　浩一　　63　無新
松川　善範　　62　無新　（自推）

　【略歴の見方】氏名（敬称略）、年齢、党派、現元新別、当選回数。政党推薦は次行にかっこ書き。並べ方は現元新、衆院勢力、当選回数、年齢─の順。

　【党派の略称】自＝自民党、立＝立憲民主党、維＝日本維新の会、公＝公明党、共＝共産党、国＝国民民主党、社＝社民党、参＝参政党、諸＝諸派、無＝無所属。

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