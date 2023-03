羊文学

全国のCDショップ店員が何回でも聴きたい素晴らしいアルバム作品を選ぶ第15回CDショップ大賞は2日、シンガー・ソングライター藤井風さんの「LOVE ALL SERVE ALL」が受賞した。新人の素晴らしい作品として、3人組バンド「羊文学」の「our hope」も同賞を受賞した。

大賞の選考対象は昨年発売の邦楽オリジナルアルバム。

他の主な受賞作は次の通り。

▽特別賞=Ado「ウタの歌 ONE PIECE FILM RED」▽洋楽賞=ハリー・スタイルズ「ハリーズ・ハウス」▽クラシック賞=中田恵子「Pray with Bach」▽ジャズ賞=山中千尋「TODAY IS ANOTHER DAY」▽歌謡曲賞=新浜レオン「ジェラシー 運命にKissをしよう」