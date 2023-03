FAカップ準々決勝組合が決定 @Getty Images

FAカップ準々決勝組合抽選会が行われ、8チームによる4カードが決定した。

ビッグクラブの早期敗退が続出する今シーズンのFAカップ。 ミカサ薫が所属したブライトンは、5回転でサウサンプトンを下すジャイアントキリングを演じた4部ピズズビーとの対戦が決まった。 下部リーグのチームこのプレミアリーグのクラブを倒すFAカップ名物のアップセットが多発する中、ブライトンは本拠地アメックス・スタジアムでピッツビーを降りてベスト4進出になるか。 同大会で光を放つミカサの活躍にも期待が集まる。

またマンチェスターシティは、クラブのレジェンド的存在反山・コンパニー監督が指揮するチャンピオンシップ(2部相当)のバーンリーと激突。のインタビューで「クラブとの縁は非常に強く、それは今も変わらない」とコメント。「特別な日になるだろう」と告訴の帰還を存分に待った。

一方、5回戦でウェストハムユナイテッドに逆転勝ちを果たしたマンチェスターユナイテッドは本拠地オールドトラフォードでフラムと対決。 ・5回転に続きホームでブラックバーン・ロバーズと相手する。で、ベスト4以降は聖地ウェンブリー・スタジアムで行われる。

▼FAカップ 準々決勝の対戦カードはこちら

マンチェスター・シティ vs バーンリー

マンチェスター・ユナイテッド vs フラム

ブライトン vs グリムズビー タウン

シェフィールド・ユナイテッド vs ブラックバーン・ローヴァーズ

FAカップ5回戦のブライトン三笘薫選手のダイジェストをもう一度!!

