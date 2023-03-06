（熊本）八代市上日置町で声かけ　３月３日朝

Published
2023/03/06 16:07 (JST)

熊本県警によると、３日午前７時５０分ごろ、八代市上日置町の路上で女子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、白髪交じり、小太り、黒色ジャケット、黒縁メガネ、ピンク色軽自動車）

■実行者の言動や状況
・車の中から、登校途中の女児に声をかけた。
・「いい車だけん、乗りなっせ」

■現場付近の施設
・新八代駅［ＪＲ］、太田郷小学校、第二中学校、第八中学校、八代白百合学園高校など

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