Prinz Harry wurde Berichten zufolge per Email von King Charles zur Krönung eingeladen.

Der 74-jährige Monarch wird am 6. Mai dieses Jahres offiziell zum britischen König gekrönt. Die Planung der Feierlichkeiten, die traditionell in der Westminster Abbey in London stattfinden werden, ist jedoch noch immer vom bitteren Zwist zwischen dem in Ungnade gefallenen Prinzen und dem Rest der Royal Family überschattet. Ein offizieller Sprecher der Sussexes teilte jetzt mit, dass Harry und Meghan offenbar per E-Mail von King Charles zur Krönung eingeladen wurden. Der Vertreter des Paares erklärte im Gespräch mit der ‚Sunday Times‘: „Ich kann bestätigen, dass der Herzog vor kurzem eine E-Mail-Korrespondenz bezüglich der Krönung aus dem Büro Seiner Majestät erhalten hat. Eine direkte Entscheidung, ob der Herzog und die Herzogin teilnehmen werden, kann von uns an dieser Stelle nicht bekannt gegeben werden.“

In seiner vor einigen Monaten erschienenen Autobiografie ‚Spare‘, die in Deutschland unter dem Titel ‚Reserve‘ vertrieben wird, thematisierte Harry unter anderem auch die schwierige Beziehung zu seinem Vater. In einem kürzlichen TV-Interview antwortete der Prinz außerdem auf die Frage, ob er an der Krönung teilnehmen wird: „Zwischen jetzt und dann kann noch eine Menge passieren.“