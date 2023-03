Das Training für ‚Let’s Dance‘ hinterlässt deutliche Spuren.

Das mussten jetzt auch einige Teilnehmer feststellen, die sich beim Training verletzten. Genauer traf es Food-Bloggerin Sally Özcan und Profitänzern Ekaterina Leonova, die aktuell beide etwas angeschlagen sind.

Bei Sally ist es eine Rippe, die ihr aktuell Probleme bereitet. „Letzte Woche habe ich mich beim Tanzen verletzt und hatte seit Mittwoch starke Rippenschmerzen“, erzählte Sally in ihrer Instagram-Story. Mittlerweile weiß die zweifache Mutter, dass die Schmerzen tatsächlich von einem Bruch kommen. Ebenso wie Moderatorin Victoria Swarovski, die 2016 selbst als Promi an der Show teilnahm und diese auch gewann, brach sie sich beim Training die Rippe an. Aufhören will sie bei Let’s Dance aber nicht, sondern mit Schmerzmitteln weitermachen. Bei einem Rippenbruch könne man schließlich ohnehin nur abwarten: „Tut so oder so weh.“

Auch Profitänzerin Ekaterina Leonova verletzte sich beim Training bei einem Zusammenstoß mit ihrem Tanzpartner, dem Mentalisten Timon Krause. „Ich beuge mein Haupt in Schande, weil ich schuldig bin. Ich fühle mich fürchterlich schlecht“, entschuldigte sich Timon in einem Instagram-Video bei Ekaterina. Die allerdings ist hart im Nehmen und kommentiert nur: „Ich lebe noch, aber wahrscheinlich mit einer großen Beule.“ Außerdem erklärte sie, dass ihre Haare die Beule an der Stirn zum Glück bedecken.