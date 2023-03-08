兵庫県警によると、８日午後３時２０分ごろ、神戸市兵庫区下沢通３丁目付近の路上で成人女性への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、５０歳位、身長高め、がっちり体形、黒縁メガネ、マスク、自転車）
■実行者の言動や状況
・通行中の女性に声をかけた。
・「お金を渡すから遊びに行こう」
・「不審者じゃないから」
■現場付近の施設
・新開地駅［阪神・阪急・神戸電鉄］、湊川駅［神戸電鉄］、湊川公園駅［神戸市交通局］、神戸市兵庫区役所、会下山小学校など
兵庫県警によると、８日午後３時２０分ごろ、神戸市兵庫区下沢通３丁目付近の路上で成人女性への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、５０歳位、身長高め、がっちり体形、黒縁メガネ、マスク、自転車）
■実行者の言動や状況
・通行中の女性に声をかけた。
・「お金を渡すから遊びに行こう」
・「不審者じゃないから」
■現場付近の施設
・新開地駅［阪神・阪急・神戸電鉄］、湊川駅［神戸電鉄］、湊川公園駅［神戸市交通局］、神戸市兵庫区役所、会下山小学校など
© 日本不審者情報センター合同会社
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