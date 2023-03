Ed Sheeran wird seine neue Single ‚Eyes Closed‘ noch in diesem Monat veröffentlichen.

Der ‚Bad Habits‘-Star hat den ersten Track seines kommenden Albums ‚Subtract‘ bereits angekündigt – die letzte LP seiner jahrzehntelangen mathematischen Serie, die auf ‚Equals‘ von 2021, ‚Divide‘ von 2017, ‚Multiply‘ von 2014 und ‚Plus‘ von 2011 folgt – und den Fans einen Einblick in die Texte gewährt.

Er schrieb auf Instagram: „Die Zeit vergeht so langsam und ich weiß nicht, was ich sonst noch tun kann. Ich tanze mit geschlossenen Augen, überall, wo ich hinschaue, sehe ich dich noch.“ Der Song soll am 24. März veröffentlicht werden, das Album folgt am 5. Mai. Ed öffnete sich zuvor über das Album, indem er einen Tagebucheintrag vom Februar 2022 teilte, in dem er darüber schrieb, dass seine Frau die Behandlung eines Tumors verschieben musste, weil sie mit der Tochter des Paares, Jupiter, schwanger war, die sie im Mai 2022 heimlich auf der Welt begrüßten. Der Star – der auch Lyra Antarctica (2) mit seiner Jugendliebe Cherry hat – gab zu, dass das Schreiben der Platte als Therapie für ihn in der extrem dunklen Zeit in seinem Leben diente, in der auch sein Freund Jamal Edwards plötzlich starb und seine psychische Gesundheit sich drehte.

Ed musste außerdem vor Gericht während eines langwierigen Urheberrechtsprozesses über ‚Shape of You‘ um seine „Integrität und Karriere als Songwriter“ kämpfen. In dem offenen Statement sagte er: „Ich habe ein Jahrzehnt lang an ‚Subtract‘ gearbeitet, versucht, das perfekte akustische Album zu formen, Hunderte von Songs zu schreiben und aufzunehmen, mit einer klaren Vision davon, was ich dachte, dass es sein sollte. Anfang 2022 veränderte dann eine Reihe von Ereignissen mein Leben, meine psychische Gesundheit und letztendlich die Art und Weise, wie ich Musik und Kunst betrachte. Songs zu schreiben ist meine Therapie. Es hilft mir, meine Gefühle zu verstehen. Ich schrieb, ohne darüber nachzudenken, was die Songs sein würden, ich schrieb einfach, was herauspurzelte. Und in etwas mehr als einer Woche ersetzte ich die Arbeit eines Jahrzehnts durch meine tiefsten dunkelsten Gedanken.“