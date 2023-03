Millie Bobby Brown entspannt am Besten, wenn sie sich mit ihren Tieren umgibt.

Die 'Stranger Things'-Darstellerin ist als Schauspielerin sehr eingespannt und viel unterwegs. Da freie Tage eher selten sind, möchte sie ihre freie Zeit bestmöglich nutzen. Am liebsten verbringt sie dann Zeit mit ihren Haustieren oder schaut sich Filme an. In einem Interview mit der Zeitschrift 'Seventeen' erklärte sie: "Um abzuschalten, nehme ich einfach mein Make-up ab, pflege meine Haut und verbringe Zeit mit meinen Tieren und schaue Filme mit den Menschen, die ich liebe. Ich glaube, es ist so schwer - besonders für mich - sich hinzusetzen und eine Minute lang still zu sein. Deshalb ist es schön, dass man in diesen Momenten der Stille Menschen um sich hat, Hunde, Menschen, was auch immer."

Millie hat sich auch für einen Online-Kurs in Humandienstleistungen an der Purdue University in Indiana eingeschrieben und verriet, dass das College "großartig läuft", da es ihr hilft, sich zu entspannen und sich von ihrer "emotionalen" Schauspielkarriere "zu lösen". "Da mein Job so emotional ist, ist es wirklich schön, sich davon zu lösen und etwas zu lernen, das mich wirklich interessiert. Ich bin mir wirklich bewusst, wie privilegiert ich bin, dass ich Zugang zu Bildung habe und mehr über die Dinge lernen kann, über die ich lernen möchte", so Brown weiter.