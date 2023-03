Rita Moreno ist glücklich, aber mit 91 Jahren „erschöpft“.

Die Hollywood-Ikone ist vor allem für ihre Rolle als Anita im Musicalfilm ‚West Side Story‘ von 1959 bekannt und erklärte, dass sie in den letzten Jahren „die Zeit ihres Lebens hatte“, nachdem sie die Chance hatte, im Remake von 2021 aufzutreten. Trotzdem sei sie „erschöpft“ von der Aussicht auf das, was jeden Tag kommen wird.

Rita nahm jetzt den Lynn Stalmaster Award for Career Achievement bei den Artios Awards entgegen und sagte: „In den letzten Jahren hatte ich die Zeit meines Lebens. Einige haben es eine Renaissance genannt. Ich wache jeden Morgen erschöpft auf, nicht aus Mangel an gutem Schlaf, sondern in Erwartung all der Dinge, die ich am neuen Tag machen werde. Ich möchte es ‚freudige Erschöpfung‘ nennen, 91 und so lebendig zu sein.“

Die EGOT-Gewinnerin – die auch in Netflix‘ Remake von ‚One Day and a Time‘ mitspielt – fügte hinzu, dass sie glaube, dass all diese „erstaunlichen Dinge“ gerade jetzt mit ihr passieren, weil sie jetzt „alt genug“ ist, um eine ganz bestimmte Rolle einzunehmen. Sie fügte hinzu: „Ich habe eine Vorahnung, dass der Grund, warum all diese erstaunlichen Dinge mir passieren, etwas mit einer Rolle zu tun hat, die ich schließlich angenommen habe, nachdem ich sie viele Jahre lang abgelehnt hatte. Je älter ich werde, desto vollständiger versuche ich, den Part einzunehmen. Was ist das für eine Rolle? Ich selbst sein. Ich kann es nur wärmstens empfehlen.“