（神奈川）小田原市扇町で盗撮の疑い　３月１０日午後

Published
2023/03/13 15:52 (JST)

神奈川県警によると、１０日午後２時ごろ、小田原市扇町の路上で女子児童への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、頭髪薄め、銀縁メガネ、赤色軽自動車）

■実行者の言動や状況
・車の中から、女児にスマートフォンを向けた。

■現場付近の施設
・小田原駅［ＪＲ・小田急・箱根登山鉄道・伊豆箱根鉄道］、緑町駅［伊豆箱根鉄道］、井細田駅［伊豆箱根鉄道］、五百羅漢駅［伊豆箱根鉄道］、足柄駅［ＪＲ］など

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