Costa Titch ist im Alter von 28 Jahren gestorben.

Der Rap-Star – dessen richtiger Name Constantinos Tsobanoglou war – trat am Samstag (11. März) beim Ultra-Musikfestival in Florida auf, als er Berichten zufolge auf der Bühne zusammenbrach und nur wenige Stunden später starb.

In einer Erklärung sagte die Familie jetzt: „Der Tod hat tragischerweise an unsere Tür geklopft. Er raubte uns unseren geliebten Sohn, Bruder und Enkel Constantinos Tsobanoglou (28), den Südafrika unter seinem Künstlernamen ‚Costa Titch‘ lieben und vergöttern gelernt hatte. Mit tiefem Schmerz müssen wir seinen Tod in dieser Zeit anerkennen. Wir sind dankbar für die Einsatzkräfte und alle, die in seinen letzten Stunden auf dieser Erde anwesend waren. Als Familie stehen wir vor einer schwierigen Zeit, in der wir versuchen werden, einen Sinn für das zu finden, was uns widerfahren ist. Wir bitten darum, dass uns Zeit und Raum gegeben wird, um uns zu sammeln.“

Die Familie fügte hinzu, dass sie es in Erinnerung an ihren Sohn – der für Hits wie ‚Big Flexa‘ und ‚Goat‘ bekannt war – schätzen würden, wenn seine Fans weiterhin an ihn denken würden. Weiter heißt es: „Die Familie Tsobanoglou dankt Ihnen für die Liebe und Unterstützung, die Sie unserem Sohn gegeben haben, und mögen Sie ihn auch im Geiste erheben. Bitte haltet uns in euren Gebeten und erhebt uns im Herrn.“

Zu Constantinos Ehren schrieb TV-Star Oti Mabuse, die Schwester von Let’s Dance-Star Motsi Mabuse: „Ruhe in Frieden.“ Die Boyband NSG betonte, dass sein „Vermächtnis für immer weiterleben wird“. Sein Musikerkollege Priddy Ugly schrieb auf Social Media: „Dein Stern geht weiter auf, sogar in deinem Aufstieg gen Himmel. In unseren Herzen im Himmel wirst du ewig leben. Mein aufrichtiges Beileid gilt seinen Lieben, Freunden, seiner Familie, der Titch Gang.“