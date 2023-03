Michelle Yeoh hat ihren Oscar als beste Hauptdarstellerin ihrer Mutter gewidmet.

Die 60-jährige Schauspielerin konnte sich bei der Preisverleihung gegen die Konkurrenz der Schauspielerinnen von Cate Blanchett ('Tár'), Ana de Armas ('Blonde'), Andrea Riseborough ('To Leslie') und Michelle Williams ('Die Fabelmans') durchsetzen, und gewann die begehrte Auszeichnung am Sonntag (12. März) für ihre Hauptrolle in 'Everything Everywhere All at Once'.

In ihrer emotionalen Dankesrede zollte der Star vor allen ihrer Familie Tribut und verriet: "Ohne The Daniels, ohne A24, meine großartige Besetzung und Crew, ohne alle, die an 'Everything Everywhere All At Once' beteiligt waren, würde ich heute Abend nicht hier stehen. Ich muss dies meiner Mutter widmen, und allen Müttern auf der Welt, weil sie wirklich die Superhelden sind und ohne sie keiner von uns heute Abend hier sein würde. Sie ist 84 und ich bringe das zu ihr nach Hause. Sie schaut gerade in Malaysia mit meiner Familie und mit meinen Freunden zu. Ich liebe dich, ich bringe das zu dir nach Hause. Auch an meine Großfamilie in Hongkong, wo ich meine Karriere begann. Danke, dass ihr mich auf euren Schultern habt stehen lassen und mich hochgehoben habt, damit ich heute hier sein kann. An alle meine Patenkinder, meine Schwestern, meine Brüder, an meine Familie. Danke, danke." Michelle begrüßte ihren Sieg zudem als ein "Leuchtfeuer der Hoffnung und Möglichkeiten" für alle Asiaten und forderte die Zuschauer zu Hause dazu auf, "große Träume zu haben".