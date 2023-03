Neve Campbells Ausstieg hat an ‘Scream 6’ "nicht wirklich viel geändert".

Die 49-jährige Schauspielerin entschied sich aufgrund von Problemen mit ihrem Vertragsangebot, nicht als Sidney Prescott in die Slasher-Filmreihe zurückzukehren - nachdem sie ihre Rolle im letztjährigen Reboot erneut gespielt hatte. Die Regisseure Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett waren zwar "enttäuscht", dass sie nicht dabei war, lobten aber die Art und Weise, wie die Autoren Guy Busick und James Vanderbilt "die Struktur des Films geschaffen" hatten.

Das Duo sagte gegenüber ‘Collider’: "Wir haben schon früh in der Vorproduktion herausgefunden, dass Neve diesen Film nicht machen wird, und es gab Entwürfe und Ideen und so weiter, aber das, was Guy und Jamie getan haben, was so großartig war und uns wirklich geholfen hat, ist, dass sie die Struktur des Films geschaffen haben, die sich, glaube ich, nie wirklich verändert hat. Dinge wie die Motive änderten sich, aber der Film aus der Vogelperspektive hat sich nicht so sehr verändert."

Das Team war entschlossen, dafür zu sorgen, dass sich die Fans in die neuen Hauptcharaktere verlieben, die von Sam Carpenter (Melissa Barrera), Tara Carpenter (Jenna Ortega), Mindy Meeks-Martin (Jasmin Savoy Brown) und Chad Meeks-Martin (Mason Gooding) dargestellt werden.

Bettinelli-Olpin fügte hinzu: "Natürlich waren wir sehr enttäuscht, als Neve nicht mitmachen wollte, und wir haben uns sofort gesagt: 'Okay, wenn wir das nicht noch einmal mit Neve machen, müssen wir dafür sorgen, dass man sich in diese Figuren so verliebt, wie wir uns alle in Sidney und Gale und Dewey verliebt haben. Also haben wir diese Verantwortung sehr, sehr ernst genommen.”

Allerdings war es allen Beteiligten auch wichtig, Sidney (Campbell), Dewey Riley (David Arquette) und Gale Weathers (Courteney Cox) zu würdigen, da letztere das einzige Mitglied der Großen Drei ist, das noch in der Franchise spielt.