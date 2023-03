Angela Merkel fliegt in der Economy-Class in den Urlaub.

16 Jahre lang bekleidete die heute 68-Jährige das Amt der deutschen Bundeskanzlerin. Im Dezember 2021 verabschiedete sich Merkel dann endgültig in den Ruhestand. Seitdem tritt die studierte Physikerin nur selten in die Öffentlichkeit. Stattdessen scheint Merkel ihre Rente an der Seite ihres Partners Joachim Sauer in vollen Zügen zu genießen. Und dabei hat die einstige Spitzenpolitikerin offenbar keine zu hohen Ansprüche. Nachdem Merkel jahrelang in Privatjets der Bundesrepublik von A nach B gebracht wurde, fliegt sie heute in der Holzklasse gen Süden.

Wie die BILD-Zeitung erfahren haben will, wurden Angela Merkel und Joachim Sauer zuletzt in einem Flieger der Airline Eurowings auf dem Weg nach Fuerteventura gesichtet. Andere Passagiere beobachteten die Ex-Kanzlerin dabei, wie sie entspannt mit Maske in einer Dreierreihe der Economy-Class ein Kreuzworträtsel löste und auf ihrem Tablet las. Bei ihrer Ankunft wartete Merkel ebenso wie alle anderen Fluggäste brav in der Schlange zum Verlassen des Fliegers. Dass sie einst die mächtigste Frau der Welt war, ließ sich laut BILD-Informationen nur an einer kleinen Extrawurst erkennen: Merkel reiste in Begleitung mehrerer Personen und durfte vor allen anderen das Flugzeug besteigen.