Michelle Yeoh befindet sich seit ihrem historischen Oscar-Gewinn "in einer Wolke des Glücks".

Die 60-jährige Schauspielerin setzte sich gegen die Konkurrenz von Cate Blanchett ('Tár'), Ana de Armas (‘Blonde’), Andrea Riseborough (‘To Leslie’) und Michelle Williams ('The Fabelmans') durch und gewann bei der jährlichen Verleihung am Sonntag (23. März) als erste Asiatin den begehrten Preis als beste Hauptdarstellerin für ihre Arbeit an 'Everything Everywhere All At Once'.

Sie erzählte ‘E! News’: "Ich fühle mich wirklich glücklich. Ich fühle mich in Frieden. Wir haben es geschafft. Wer hätte jemals gedacht, dass dieser kleine Film, der ein großes Herz hatte, es bis zu den Oscars schafft? Ich bin also glücklich. Ich schwebe auf einer Wolke. Ich befinde mich auf einer Wolke des Glücks!"

Nachdem sie die Auszeichnung erhalten hatte, widmete Michelle den Preis ihrer Familie. Sie sagte auf der Bühne: "Ich würde heute Abend nicht hier stehen ohne The Daniels, ohne A24, meine fantastische Besetzung und Crew, ohne alle, die an 'Everything Everywhere All At Oncel' beteiligt waren. Ich muss dies meiner Mutter widmen, allen Müttern auf der Welt, denn sie sind wirklich die Superhelden und ohne sie wäre niemand von uns heute Abend hier. Sie ist 84 und ich bringe das zu ihr nach Hause. Sie sieht gerade in Malaysia mit meiner Familie und meinen Freunden zu, ich liebe euch, ich bringe das zu euch nach Hause."