ふくおかフィナンシャルグループ（福岡市、FFG）は14日、4月3日付の人事異動を発表した。傘下3行のうち十八親和銀行（長崎市）は、代表取締役副頭取に小林智福岡銀行取締役常務執行役員兼熊本銀行取締役が就く。

取締役専務執行役員には、酒井利明取締役常務執行役員と藤野啓介福岡銀行常務執行役員北九州本部長委嘱を起用。取締役常務執行役員には山口康博常務執行役員を充てる。

常務執行役員には大串祐一執行役員監査部長委嘱、下田義孝執行役員ソリューション営業部長委嘱、艶島博執行役員地域振興部長委嘱を昇格させる。

大庭真一代表取締役副頭取は退任し、ふくおか債権回収代表取締役社長とFFGビジネスコンサルティング代表取締役会長に就任予定。八起幸介取締役専務執行役員と立花秀樹取締役専務執行役員も退任する。