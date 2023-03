Ellie Gouldings Sohn ist "das Größte in ihrer Welt".

Der 36-jährige Popstar brachte im April 2021 einen kleinen Jungen namens Arthur zur Welt und Ellie gibt zu, dass er ihr Leben verändert hat. Die 'Love Me Like You Do'-Hitmacherin, die mit dem Kunsthändler Caspar Jopling verheiratet ist, sagte gegenüber Zane Lowe auf Apple Music 1: "Ich habe ein Kind bekommen und das verändert alles. Zumindest für mich. Es war wie, ich meine, dieses Ereignis in der Abriegelung und es war eine Menge. Es war sehr viel. Und ich nahm an, als ich Arthur bekam, dass ich einfach zur Normalität zurückkehren könnte, meine 10-km-Läufe fortsetzen könnte und dann ins Studio gehen könnte und alles wäre einfach großartig. Aber nein, so war es ganz und gar nicht." Sie fügte hinzu: "Mir wurde klar, dass ich nicht bedacht hatte, wie viel Zeit ich mit ihm verbringen wollte, wie sehr ich einfach die ganze Zeit bei ihm sein wollte. Das wurde zu meinem neuen Leben, und es ist mein neues Leben, und er ist das Wichtigste in meiner Welt. Und das hat alles für mich verändert."

Bis jetzt glaubt Ellie nicht, dass ihr Sohn ihr Songwriting beeinflusst hat. Sie erwartet jedoch, dass dies in den kommenden Monaten und Jahren der Fall sein wird. "Ich glaube nicht, dass ich mich als Autorin schon verändert habe. Ich habe sicherlich noch nicht den Punkt gefunden, an dem ich über die Mutterschaft schreiben möchte. Das kommt noch. Ich fühle es kommen", so Goulding.