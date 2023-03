Ryan Reynolds ist „unglaublich stolz und dankbar“, nachdem T-Mobile angekündigt hat, sein Mobilfunkunternehmen zu kaufen.

Der 46-jährige Schauspieler, der 2019 eine Minderheitsbeteiligung an Mint Mobile erworben hat, wird nach Abschluss des 1,35-Milliarden-Dollar-Deals in seiner „kreativen Rolle im Namen von Mint“ bleiben.

Ryan schrieb auf ‚Twitter‘: „Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich ein Mobilfunkunternehmen besitzen würde, und ich hätte mir sicherlich nie träumen lassen, dass ich es an T-Mobile verkaufen würde. Das Leben ist seltsam und ich bin unglaublich stolz und dankbar. #MintMobile“ Der Hollywoodstar gründete 2018 die Produktionsfirma Maximum Effort, im selben Jahr beteiligte er sich auch an Aviation American Gin. Nun hat sich Ryan bei seinen Geschäftspartnern für ihre Unterstützung in den letzten Jahren bedankt. Er schrieb auf der Microblogging-Plattform: „Mint war kein offensichtlicher nächster Schritt nach @AviationGin. Low-Cost Wireless ist nicht glamourös. Doch in den 3+ Jahren wuchs @MintMobile exponentiell und @MaximumEffort ist von 3 auf über 40 Mitarbeiter angewachsen. Ich bin so stolz auf das Team und so glücklich, meine Partner @grd212 und @JamesWT zu haben.“

Ryan ist auch Miteigentümer der walisischen Fußballmannschaft Wrexham AFC, zusammen mit ‚It's Always Sunny in Philadelphia‘-Star Rob McElhenney. Der Schauspieler enthüllte zuvor, dass er Rob tatsächlich über soziale Medien getroffen habe. Als Ryan neben Rob in einer TV-Show auftrat, sagte er: „Ich bin irgendwie in deine DMs gerutscht. Ich habe Rob in einer der Episoden von ‚It's Always Sunny‘ gesehen. Er tat etwas, das absolut spektakulär war. Es war eines der schönsten Dinge, die ich je gesehen habe. Es war eine Tanzsequenz, es war alles schwarz und weiß und der Regen… Es waren wahrscheinlich die wunderschönsten, gedrehten und gespielten drei Minuten, die ich je im Fernsehen gesehen hatte. Also bin ich dir in den sozialen Medien gefolgt und habe dir einfach geschrieben und gesagt: ‚Was ich gerade in deiner Show gesehen habe, war spektakulär!‘“