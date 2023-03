Ke Huy Quan möchte seine Fans nicht "enttäuschen".

Der 51-jährige Star hat vor kurzem bei den Oscars den Preis für den besten Nebendarsteller für seine Rolle in 'Everything Everywhere All at Once' gewonnen und richtet seinen Blick nun auf die Zukunft. Er erzählte 'Variety': "Ich war kürzlich bei einer Veranstaltung und saß neben Cate Blanchett. Ich sagte ihr, dass ich nicht weiß, was ich als nächstes tun werde, aber ich fühle mich verantwortlich, etwas Gutes zu tun, und dass ich all die Leute, die mich unterstützt haben, nicht enttäuschen will. Und sie sagte: 'Geh einfach mit deinem Herzen und sei unverantwortlich: Mach dir keine Gedanken darüber, was andere Leute denken. Wähle etwas, an das du glaubst, wähle etwas, das du liebst, und die Dinge werden sich schon regeln.'"

Quan erlebte eine Flaute in seiner Karriere, bevor er ins Rampenlicht zurückkehrte und spektakuläre Erfolge erzielte. Und trotz seiner Frustrationen suchte der Schauspieler nie nach Ausreden. Quan - der in Vietnam geboren wurde, bevor seine Familie in den 1970er Jahren in die USA zog - erklärte: "Mir wurde beigebracht, dass ich nie jemandem die Schuld geben darf. Wenn etwas nicht so läuft, wie man es sich wünscht, liegt es entweder daran, dass man nicht hart genug gearbeitet hat, nicht gut genug war oder sich nicht genug angestrengt hat." Doch Aufgeben kam für den Oscar-Preisträger nie in Frage, und das hat sich gelohnt. "Wir reden über die Repräsentation Asiens, aber ich schaue nicht gerne auf die Vergangenheit und sage: 'Oh mein Gott, wie schlimm es war!' Ich konzentriere mich lieber auf die Gegenwart und darauf, nach vorne zu schauen. Es hat sich viel verändert", so der Darsteller.