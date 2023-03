Ed Sheeran verkündete, dass er bereit sei, sich seinen Fans mit einer neuen vierteiligen Doku-Serie über ihn "zu öffnen".

Der 'Thinking Out Loud'-Hitmacher drehte 'Ed Sheeran: The Sum Of It All' für Disney+ und die Serie, die am 3. Mai erscheint, wird unter anderem bisher unveröffentlichte persönliche Archiv-Videoclips des 32-jährigen Musikers zeigen.

Ed erzählte in einem Statement: "Ich bin in meinem persönlichen Leben und in meinem Privatleben immer sehr vorsichtig gewesen; der einzige Dokumentarfilm, den ich je gemacht habe, war einer, der sich auf mein Songwriting konzentriert hat. Disney kam auf mich zu, um einen vierteiligen Dokumentarfilm zu drehen, und es schien der richtige Zeitpunkt dafür zu sein, um die Tür zu öffnen und die Leute hereinzulassen. Ich hoffe, dass die Leute daran Gefallen finden werden." Eine Ankündigung für die kommende TV-Show enthüllte, dass die Serie Ed begleiten wird, "nachdem er von lebensverändernden Neuigkeiten erfahren und seine Schwierigkeiten und Triumphe während der herausforderndsten Zeit seines Lebens offenbart". Die vier neuen Episoden tragen die Titel 'Love', 'Loss', 'Focus' und 'Balance', wobei die erste Folge exklusive Aufnahmen aus Eds Teenager-Jahren enthält und auch von der Liebesgeschichte zwischen dem Sänger und seiner Ehefrau Cherry Seaborn handelt, mit der der Star zwei Kinder großzieht.