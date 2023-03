Loredana Wollny rechtfertigt sich auf Instagram dafür, dass sie ohne ihr Baby in die Türkei geflogen ist.

Die TV-Bekanntheit wurde vor 13 Wochen zum ersten Mal Mama. Zusammen mit ihrem Verlobten Servet durfte sie Söhnchen Aurelio auf der Welt begrüßen. Auf Instagram berichtete die 19-Jährige ihren Followern kürzlich, dass sie mit Servet in die Türkei gereist ist – ohne ihren Sohn. Der blieb zusammen mit seiner Oma Silvia Wollny in Deutschland. Zahlreiche User liefen daraufhin Sturm und machten der jungen Mama schwere Vorwürfe. In ihrer Story wehrt sie sich nun gegen die „super vielen bösen Nachrichten“. Unter anderem sei die Schwester von Sarafina Wollny als „Rabenmutter“ beschimpft worden.

„Ey Leute: Ihr habt keine Ahnung, warum ich hier bin, weshalb ich hier bin“, weist sie die Hater zurecht. „Dann haltet euch doch einfach geschlossen. Ich bin aus einem bestimmten Grund hier, es ist wichtig, dass ich hier bin. Und es ist immer noch meine Entscheidung.“

Die Blondine ist sauer, dass sich fremde Menschen einfach in ihr Leben einmischen und ihr fiese Wörter an den Kopf werfen. „Ich akzeptiere Kritik, aber dann drückt sie vernünftig aus. Werdet nicht beleidigend. Und greift nicht mein Kind dabei an. Weil: Greift ihr mein Kind an, greife ich euch an. Nur mal so zur Info“, lautet ihre Kampfansage.

Loredana enthüllt, dass hinter ihrem Istanbul-Trip ein medizinischer Grund steckt. Seit ihrer Schwangerschaft leide die jüngste Wollny-Tochter an Zahnproblemen und Schmerzen. In der Türkei lässt sie sich nun in einer Zahnklinik behandeln. „Ich nehme euch natürlich die ganze Behandlung über mit und zeige euch, was ich machen lasse und wie es dann wird“, verspricht sie den Fans.