米国地質調査所(USGS)によると、日本時間3月23日01:00頃、アルゼンチン付近を震源とするM6.5の地震が発生しました。【3月23日01:30現在、レスキューナウまとめ】n n 【発生事象】(USGS)n 震源地：アルゼンチン付近(南緯23.4度 西経66.5度)n 近隣都市の方角・距離：n 南南東 84.4 kmにサン・アントニオ・デ・ロス・コブレス(アルゼンチン サルタ州)n 東北東 122.4 kmにウマウアカ(アルゼンチン フフイ州)n 東南東 146.9 kmにサン・サルバドール・デ・フフイ(アルゼンチン フフイ州)n 東南東 157.9 kmにパルパラ(アルゼンチン フフイ州)n 北北東 179.8 kmにラ・キアカ(アルゼンチン フフイ州)n n 発生日時(日本時間)：3月23日01:00頃n 震源の深さ：210kmn 地震の規模：M6.5n n ■基礎データn アルゼンチン共和国n 人口：約4538万人n 首都：ブエノスアイレスn 在留邦人数：11440人(外務省発表)