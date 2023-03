川上未映子さん

【ニューヨーク共同】米国で権威のある文学賞の一つ、全米批評家協会賞が23日、ニューヨークで発表される。小説部門では、作家川上未映子さん(46)の「すべて真夜中の恋人たち」が最終候補5作品の中に入っている。

川上さんの作品は、フリーの校閲者として働く30代女性が主人公の恋愛小説で、英題は「All the Lovers in the Night」。日本の版元の講談社によると、小説部門で日本作品として初の最終候補となった。

同協会賞は優れた英語作品に毎年与えられ、小説部門では過去にトニ・モリスンさん、アリス・マンローさんらが受賞し、後にノーベル文学賞作家となった。