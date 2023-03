Boris Becker war fassungslos, als das russische Model Angela Ermakova acht Monate nach ihrer berüchtigten Besenkammer-Affäre „hochschwanger auftauchte“.

Der dreimalige Wimbledon-Sieger (55) und das Model zeugten Anna Ermakova, mittlerweile 23 Jahre alt und aktuell Teilnehmerin bei ‚Let’s Dance‘, als sie im Juni 1999 im Londoner Nobu ein Techtelmechtel hatten, während Boris‘ erste Frau Barbara mit dem zweiten Sohn des Paares, Elias, ebenfalls 23, schwanger war.

Boris sagte jetzt in seinem neuen Dokumentarfilm ‚Boom! Boom! The World vs Boris Becker‘, dass es ihn schockierte, als Angela später mit einem Babybauch auftauchte. „Sie kam herein, sie hatte einen großen Mantel an. Sie zog den Mantel aus und war hochschwanger. Man kann es einfach nicht glauben. Der Weckruf kam sehr spät.“

Boris und Angelas Affäre kam auch, nachdem er von Pat Rafter in Wimbledon ausgeknockt worden war, und er sagte in seiner Autobiografie ‚The Player‘ von 2003, dass sie ihn mit dem „Blick der Jägerin“ verführte. Der Ex-Tennis-Star, der im Dezember aus dem Gefängnis in Großbritannien entlassen wurde, nachdem er verurteilt worden war, während seines Insolvenzverfahrens Vermögenswerte in Höhe von 2,5 Millionen Pfund versteckt zu haben, fügte in den Memoiren hinzu, dass der One-Night-Stand passierte, nachdem Barbara (56) wegen Schmerzen während der Schwangerschaft mit dem Sohn des Paares ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Er sagte: „Angela schaute mich direkt an, der Blick der Jägerin, der sagte: ‚Ich will dich.‘ Da war sie wieder, zweimal an der Bar vorbeigehend. Und wieder dieser Look. Kurze Zeit später verließ sie ihren Tisch und ging auf die Toilette. Ich folgte ihr. Fünf Minuten Smalltalk und dann gleich rein an den nächstmöglichen Ort und ab zur Sache. Danach ging sie weg, ich trank noch ein Bier, bezahlte und ging zurück in mein Hotel. Da es keine Neuigkeiten aus dem Krankenhaus gab, ging ich gegen 2 Uhr morgens ins Bett. Am Morgen fuhr ich zu Barbara: Die Schmerzen waren ein falscher Alarm. Wir packten unsere Sachen zusammen und verließen England. Über die Konsequenzen des Vorabends habe ich nicht nachgedacht.“

Boris erhielt acht Monate später einen Brief von Angela, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass sie schwanger sei, bevor er nach London reiste, um sie zu treffen. Sie bekam im März 2000 ihre Tochter Anna. Boris und seine Frau Barbara ließen sich ein Jahr später scheiden. Der vierfache Vater, der jetzt mit der Risikoanalystin Lilian de Carvalho Monteiro zusammen ist, hat auch Sohn Noah (29) mit Barbara und Sohn Amadeus (13) mit Sharlely „Lilly“ Becker, bevor das Paar sich 2018 trennte.