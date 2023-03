Für Blac Chyna hat die Taufe ihre Reise in den „Neuanfang“ eingeleitet.

Das 34-jährige Model, geboren als Angela White, das als Stunt-Double von Nicki Minaj im Musikvideo zum ‚Monster‘-Hit der Rapperin berühmt wurde, hat sich einer dramatischen Operation unterzogen, bei der es auch eine Po- und Brustverkleinerung bekam.

Am Donnerstag (23. März) schrieb die Reality-TV-Darstellerin neben einem Erinnerungsfoto auf Instagram, das sie an ihrem 34. Geburtstag im Mai 2022 zeigt: „Ich wurde an meinem Geburtstag am 11.5.22 wiedergeboren. Gott ist gut.“ Ihr Post – in dem sie ganz in Weiß erscheint, während ein Priester in einem weißen Gewand ihre Taufzeremonie durchführte – schien ein Ausschnitt aus einem Clip zu sein, den sie zuvor an ihrem Geburtstag geteilt hatte und in dem sie verkündete: „Wiedergeboren an meinem Geburtstag 11.5.22 #newbeginnings.“ Blacs Taufe scheint in einem Schwimmbad in einem Hinterhof durchgeführt worden zu sein, wo sich auch ihre Familie versammelte.

Die Ex von Rob Kardashian zeigte außerdem letzte Woche die Ergebnisse der Entfernung ihrer Gesichtsfüller, während sie die Operationen fortsetzt, um wieder zu einem Look mit „Grundlinien“ zu gelangen. Auf Instagram hatte sie zuvor verkündet: „Ich bin tatsächlich auf dem Weg, diese Filler in meinen Wangen und in meinem Kiefer zu beseitigen, weil genug genug ist. Ich mache mir nicht einmal Sorgen, dass es wehtun könnte. Ich will es einfach raus haben.“