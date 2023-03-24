気象庁によると、24日16:25頃、茨城県北部を震源とするM4.7の地震があり、福島県矢祭町、茨城県日立市・ひたちなか市・常陸大宮市、栃木県大田原市で震度4の揺れを観測しました。n この地震による津波の心配はありません。n n ■発生事象n ・発生日時 ：3月24日16:25頃n ・震源地 ：茨城県北部(北緯36.4度、東経140.3度)n ・震源の深さ：約80kmn ・地震の規模：M4.7(推定)n n ■震度3以上が観測された地域n ・震度4 ：福島県中通り、茨城県北部、栃木県北部n ・震度3 ：茨城県南部、栃木県南部、千葉県北西部n n ■震度3以上が観測された市町村n 【震度4】n ・福島県 ：矢祭町n ・茨城県 ：日立市、ひたちなか市、常陸大宮市n ・栃木県 ：大田原市n 【震度3】n ・福島県 ：白河市、田村市、棚倉町、石川町、玉川村、浅川町、古殿町、小野町n ・茨城県 ：水戸市、常陸太田市、高萩市、笠間市、小美玉市、城里町、東海村、土浦市、石岡市、常総市、つくば市、桜川市、美浦村n ・栃木県 ：日光市、那須町、栃木市、益子町、壬生町、那珂川町n ・千葉県 ：野田市