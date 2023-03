Noel Gallaghers neue Single wurde von Fans inspiriert, die seine Texte falsch verstehen.

Der ehemalige Oasis-Star hat mit seiner Band Noel Gallagher‘s High Flying Birds einen neuen Track namens ‚Dead to the World‘ veröffentlicht, der von dem kommenden Album ‚Council Skies‘ stammt. Der Rocker hat nun enthüllt, dass der Song über seine engagierten Anhänger in Argentinien geschrieben wurde, die vor seinem Hotel campen und den falschen Text zu seiner Musik singen.

Im Gespräch mit Jo Whiley auf BBC Radio 2 und BBC Sounds erklärte Noel: „Nun, lustigerweise, wenn ich nach Argentinien gehe, übernachte ich in diesem einen bestimmten Hotel und die argentinischen Fans sind zweifellos die großartigsten der Welt. Es kommen viele Kinder, sie bleiben 24 Stunden am Tag vor diesem Hotel und sie kommen in Schichten und die Nachtschicht bringt immer ihre Gitarren mit. Und ich erinnere mich an eine Nacht: Die letzte Nacht, in der ich dort war, konnte ich nicht schlafen, Jetlag oder so etwas ... und sie spielten Oasis- und High Flying Birds-Songs auf dem Parkplatz und sie verstanden alle Worte falsch und ich saß da und trank einen Drink und dachte: ‚Das ist nicht der richtige Text.‘ Und dieser neue Song fing so an, dass ich über dieses Erlebnis schrieb.“

Noel verriet weiter, dass eine der Zeilen in ‚Dead to the World‘ direkt auf seine Erfahrungen in Südamerika zurückgehe: „Eine der Zeilen in dem Song lautet: ‚Ich werde dir einen Song schreiben, es wird nicht lange dauern und du kannst alle Wörter ändern, aber du wirst sie immer noch falsch verstehen.‘ Und so fing es an und dann war das die zweite Strophe.“ ‚Council Skies‘ soll am 2. Juni veröffentlicht werden.