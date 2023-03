3月31日(金)、MLB 2023シーズン開幕!3月28日(火)〜3月31日(金)に「SPOTV NOW」の新規有料会員登録をした全MLBファンに1,300円(1ヶ月分)をキャッシュバック!!

「SPOTV NOW」は大谷翔平選手が所属するエンゼルス戦を含め、最大8試合を毎日配信!

株式会社 LIVE SPORTS MEDIA(本社:東京都港区、以下LSM)が運営する「SPOTV NOW(スポティービーナウ)」は、メジャーリーグベースボール(以下MLB)2023シーズンの開幕を祝し、3月28日(火)~3月31日(金)の開幕当日までの間に新規有料登録をしたMLBファンに、期間限定のキャッシュバックキャンペーン (1ヶ月分:1,300円)の実施を決定しました。

「SPOTV NOW」では、現在多くのスポーツファンより注目を集めている大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・エンゼルス戦全試合や、同じく注目度の高いラーズ・ヌートバー選手が所属するセントルイス・カージナルス戦、吉田正尚選手が所属するレッドソックス戦など、日本人選手所属チームの試合を中心に毎日最大8試合を配信する予定です。また海外サッカーではイングランド・プレミアリーグ(全試合) / 世界最古の大会であるFAカップ / イタリア・セリエAを初め、世界最高峰のスポーツリーグを中心に配信を行っています。

■キャッシュバックキャンペーンについて

現在、日本中で人気沸騰中の大谷翔平選手やダルビッシュ有選手、ヌートバー選手などが活躍しているMLBの開幕を祝して、3月28日(火) 00:00〜3月31日(金)23:59に新規で「SPOTV NOW」の有料会員登録をしたお客様を対象に、1ヶ月分の月額料金(1,300円)をキャッシュバックいたします。キャッシュバック(返金)は5月1日(月)以降に実施されます。

詳細については、今後SPOTV NOWサービス内またはSPOTV NOW公式SNSにて、順次お知らせしてまいります。

※キャッシュバックキャンペーン適用には条件がございます

◆SPOTV NOWサービス案内

https://www.spotvnow.jp/public/help/cs

■キャンペーン対象者について

・3月28日(火) 00:00〜3月31日(金)23:59の期間中に新規で月額有料会員登録を行った方で、2ヶ月目も継続してご契約(2ヶ月目の月額料金をお支払い)いただいた方が対象となります。

・クレジットカード決済、キャリア決済(d払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い)で月額有料会員に登録された方が対象となります。

・SPOTV NOWアカウントが未取得の方は、期間中にSPOTV NOW「無料会員登録」を行っていただき、その後「有料会員登録」にて月額1,300円の有料プランをご契約いただくと対象となります。

・既に無料会員登録がお済みの方は期間中に「有料会員登録」から月額1,300円の有料プランをご契約いただくことで対象となります。

・過去に有料会員登録を行っており、現在は無料会員の方も月額1,300円の有料プランを再契約いただくと対象となります。

■キャンペーン対象外の方について

※下記に該当する方は本キャンペーンの対象外となりますのでご注意ください。対象外の方のキャンペーンへの適用の対応は行っておりません。

・3月28日(火) 00:00〜3月31日(金)23:59の期間中に月額有料会員登録が完了しなかった方は対象外となります。

・Appleサブスクリプション(iOS)決済、Google Play決済で月額有料会員に登録された方は対象外となります。

・既に月額有料会員の方、または年間パス・半年視聴パスをご購入済みで有料会員の方は対象外となります。

・新規で年間パスをご購入された方は対象外となります。

・キャンペーン対象者で2ヶ月目の有料会員更新前(2ヶ月目の月額料金をお支払い前)に退会・解約された方は対象外となります。

■キャンペーン注意事項

・Appleサブスクリプション(iOS)決済、Google Play決済はキャンペーン対象外のため、SPOTV NOWのWebページからの有料会員登録が必要です。

・キャンペーン専用登録ページ、キャンペーンコード等はございませんので、SPOTV NOWのWebページの「有料会員登録」からお手続きを進めてください。

・月額課金は毎月自動で更新されます。

・キャッシュバック(返金)手続きは5月1日(月)以降に、ご利用いただいた決済方法を通して行われます。

・キャッシュバック(返金)が6月以降の扱いとなる場合がございます。

・キャッシュバック(返金)手続き後、個別でのご連絡は行っておりませんので、明細等からご返金の完了をご確認ください。

・ご返金日等の詳細につきましてはご利用のクレジットカード会社、ご契約のキャリア会社へご確認ください。

■SPOTV NOWで配信予定の注目試合 ※( )内は所属日本人選手

【3/31 (金) MLB 開幕】

アスレチックス(藤波晋太郎) vs エンゼルス(大谷翔平)

レッドソックス(吉田正尚) vs オリオールズ

カブス(鈴木誠也) vs ブリュワーズ

パドレス(ダルビッシュ有) vs ロッキーズ

マーリーンズ vs メッツ(千賀滉大)

ロイヤルズ vs ツインズ(前田健太)

カージナルス(ラーズ・ヌートバー) vs ブルージェイズ(菊池雄星)

【4/1 (土)】

マーリーンズ vs メッツ(千賀滉大)

パドレス(ダルビッシュ有) vs ロッキーズ

【4/2 (日)】

カージナルス(ラーズ・ヌートバー) vs ブルージェイズ(菊池雄星)

カブス(鈴木誠也) vs ブリュワーズ

アスレチックス(藤波晋太郎) vs エンゼルス(大谷翔平)

マーリーンズ vs メッツ(千賀滉大)

ロイヤルズ vs ツインズ(前田健太)

レッドソックス(吉田正尚) vs オリオールズ

パドレス(ダルビッシュ有) vs ロッキーズ

【4/3 (月)】

レッドソックス(吉田正尚) vs オリオールズ

ロイヤルズ vs ツインズ(前田健太)

カージナルス(ラーズ・ヌートバー) vs ブルージェイズ(菊池雄星)

カブス(鈴木誠也) vs ブリュワーズ

アスレチックス(藤波晋太郎) vs エンゼルス(大谷翔平)

マーリーンズ vs メッツ(千賀滉大)

パドレス(ダルビッシュ有)vs ロッキーズ

レンジャーズ vsフィリーズ

