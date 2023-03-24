神奈川県警によると、２４日午後０時ごろ、横浜市鶴見区東寺尾東台の路上で女子児童への声かけが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、はげ頭、小柄、青色Ｔシャツ、ベージュ色ズボン、サングラス）
■実行者の言動や状況
・下校途中の女児に声をかけた。
・「お菓子あげるけど東京まで行かない」
■現場付近の施設
・東台小学校、寺尾小学校、鶴見大学附属中学校・高校、横浜商科大学つるみキャンパス、鶴見大学・鶴見大学短期大学部
神奈川県警によると、２４日午後０時ごろ、横浜市鶴見区東寺尾東台の路上で女子児童への声かけが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、はげ頭、小柄、青色Ｔシャツ、ベージュ色ズボン、サングラス）
■実行者の言動や状況
・下校途中の女児に声をかけた。
・「お菓子あげるけど東京まで行かない」
■現場付近の施設
・東台小学校、寺尾小学校、鶴見大学附属中学校・高校、横浜商科大学つるみキャンパス、鶴見大学・鶴見大学短期大学部
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