Lana Del Rey hat ihr neuntes Studioalbum mit dem Titel 'Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd' herausgebracht.

Der Nachfolger der 'Blue Banisters'-LP der 37-jährigen Sängerin aus dem Jahr 2021 dreht sich um Familie und Beziehungen, wobei sich Del Rey auf ihrem Lied 'Fingertips' danach fragt, ob sie ein Baby bekommen kann.

An anderer Stelle singt die Musikerin über andere ihrer Familienmitglieder, einschließlich ihres verstorbenen Onkels Dave Grant. Fünf der neuen Songs wurden in Zusammenarbeit mit Lanas Ex-Freund Mike Hermosa geschrieben, darunter der Track 'Fingertips', der neben Jack Antonoff, Drew Erickson, Zach Dawes und Benji auch als Produzent bei den Aufnahmen der LP fungiert hat. Die Platte enthält auch Kollaborationen des Stars mit Jon Batiste, Bleachers, Father John Misty, Judah Smith, Tommy Genesis und SYML. Lana schien mit ihrem neuen Album zuvor eine Botschaft an ihren Ex-Partner Sean Larkin zu senden, indem sie die LP nur in seiner Heimatstadt bewarb. Die 'Born To Die'-Hitmacherin ließ in Tulsa in Oklahoma, der Heimatstadt des Polizisten, eine Plakatwand aufstellen, auf der sie für 'Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd' warb. Die 'Los Angeles Times' hatte am Anfang dieses Jahres verkündet, dass die 'Video Games'-Künstlerin auf ihren Social-Media-Plattformen ein Selfie von sich im Auto mit der Werbetafel im Hintergrund gepostet hatte.