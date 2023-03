Michael Schulte hat sich von durchfeierten Nächten verabschiedet.

Der ehemalige ‚The Voice of Germany’-Kandidat ist mittlerweile zweifacher Vater und konzentriert sich neben der Musik auf sein beschauliches Familienleben. Die Zeit der wilden Partys hat der 32-Jährige eigenen Aussagen zufolge hinter sich gelassen. „Ich bin da eigentlich rausgewachsen. Das geht sicher vielen Mittdreißigern so, dass man nicht mehr so viel in Clubs unterwegs ist. Wenn man zwei Kinder hat und vergeben ist, macht man das nicht mehr so oft", verrät der Singer-Songwriter im Interview mit dpa. Seit Juni 2018 ist Michael mit seiner Frau Katharina verheiratet und lebt mit ihr in Buxtehude.

Ab und zu geht der ESC-Vierte von 2018 dann aber doch aus. Vor einem Jahr habe er es mit seinem Musikerkollegen Max Giesinger krachen lassen. „Das war das erste Mal seit Corona, dass das wieder möglich war. Und vor unserem Skiurlaub haben wir Halt in Zürich gemacht und bis in die Puppen getanzt“, plaudert der ‚You Let Me Walk Alone‘-Interpret aus.