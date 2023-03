Lily Collins ist stolz darauf, dass ‚Emily in Paris‘ für den Feminismus eintritt.

Die 34-jährige Schauspielerin spielt die Protagonistin in der viel diskutierten Netflix-Serie. Emily, eine 29-jährige Social-Media-Managerin, zieht in dem Streaming-Format von Chicago in die französische Hauptstadt, um sich in einem neuen Job zu beweisen. In einem neuen Interview verriet Lily nun, dass sie und ihre Cast-Kolleginnen Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park und Kate Walsh den Zuschauern zeigen würden, wie eine moderne, starke Frau sich zu verhalten habe. Im Gespräch mit ‚IO Donna‘ erklärt Lily: „Wir feiern Frauen in jeder Altersklasse auf eine Weise, wie es nicht viele Shows machen. Sie sind Frauen, die arbeiten und sich verlieben können, sie müssen sich nicht für das eine oder das andere entscheiden.“

Besonders stolz macht Collins außerdem, dass Emilys Vorliebe für ihre rote Baskenmütze einen Trend hervorgerufen hat. Sie sagt weiter: „Ich weiß, dass es die rote Baskenmütze schon seit langem gibt, genauso wie den Pony, aber jetzt sind sie wieder in Mode. Es ist unglaublich sich vorzustellen wie viel Einfluss diese Serie hat. Es gibt Menschen, die von dem was du trägst oder was du sagst inspiriert sind. Deshalb will ich so authentisch wie möglich sein.“