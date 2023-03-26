〔地震〕岩手県一関市などで震度4、津波の心配なし(3/27)

Published
2023/03/27 00:16 (JST)
Updated
2023/03/27 00:17 (JST)

気象庁によると、27日00:04頃、宮城県沖を震源とするM5.2の地震があり、岩手県一関市、宮城県登米市・栗原市・大崎市・涌谷町・石巻市・東松島市・松島町で震度4の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。

■発生事象
・発生日時　：3月27日00:04頃
・震源地　　：宮城県沖(北緯38.3度、東経141.6度)
・震源の深さ：約60km
・地震の規模：M5.2(推定)

■震度3以上が観測された地域
・震度4　：岩手県内陸南部、宮城県北部、宮城県中部
・震度3　：岩手県沿岸南部、岩手県内陸北部、宮城県南部、秋田県内陸南部、山形県最上、福島県中通り、福島県浜通り

■震度3以上が観測された市町村
【震度4】
・岩手県　：一関市
・宮城県　：登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、石巻市、東松島市、松島町
【震度3】
・岩手県　：花巻市、北上市、奥州市、住田町、矢巾町
・宮城県　：色麻町、加美町、美里町、南三陸町、仙台市青葉区、仙台市宮城野区、利府町、大郷町、大衡村、名取市、岩沼市
・秋田県　：大仙市
・山形県　：最上町、戸沢村
・福島県　：田村市、相馬市、南相馬市、大熊町、双葉町、浪江町、飯舘村

© 株式会社レスキューナウ

0

レスキューナウ

関連記事