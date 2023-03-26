気象庁によると、27日00:04頃、宮城県沖を震源とするM5.2の地震があり、岩手県一関市、宮城県登米市・栗原市・大崎市・涌谷町・石巻市・東松島市・松島町で震度4の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：3月27日00:04頃
・震源地 ：宮城県沖(北緯38.3度、東経141.6度)
・震源の深さ：約60km
・地震の規模：M5.2(推定)
■震度3以上が観測された地域
・震度4 ：岩手県内陸南部、宮城県北部、宮城県中部
・震度3 ：岩手県沿岸南部、岩手県内陸北部、宮城県南部、秋田県内陸南部、山形県最上、福島県中通り、福島県浜通り
■震度3以上が観測された市町村
【震度4】
・岩手県 ：一関市
・宮城県 ：登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、石巻市、東松島市、松島町
【震度3】
・岩手県 ：花巻市、北上市、奥州市、住田町、矢巾町
・宮城県 ：色麻町、加美町、美里町、南三陸町、仙台市青葉区、仙台市宮城野区、利府町、大郷町、大衡村、名取市、岩沼市
・秋田県 ：大仙市
・山形県 ：最上町、戸沢村
・福島県 ：田村市、相馬市、南相馬市、大熊町、双葉町、浪江町、飯舘村