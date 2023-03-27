男子ゴルフ、バーンズが優勝　世界マッチプレーゴルフ

Published
2023/03/27 10:40 (JST)
Updated
2023/03/27 10:57 (JST)

　男子ゴルフの世界選手権シリーズ、デルテクノロジーズ・マッチプレーは26日、米テキサス州オースティンのオースティンCCで準決勝と決勝が行われ、サム・バーンズ（米国）が優勝し、ツアー通算5勝目を挙げた。賞金350万ドル（約4億6千万円）を獲得した。

　バーンズは準決勝で前回覇者のスコッティ・シェフラー（米国）を下し、決勝でキャメロン・ヤング（米国）に6アンド5で勝った。ロリー・マキロイ（英国）が3位。（共同）

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