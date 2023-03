Snoop Dogg ist nicht für alles zu haben!

Der 51-jährige Rapper ist bekannt für seine zahlreichen Werbekooperationen in den letzten Jahren. Trotzdem beteuerte Snoop jetzt in einem neuen Interview, dass er viel wählerischer sei als die Leute glaubten. Im Gespräch mit ‚MailOnline‘ sagte der Musiker: „Ich sage zu vielem Nein. Ich will niemanden schlecht machen oder verraten, zu wem ich Nein gesagt habe. Aber es gibt ein oder zwei Leute, bei denen es nicht ums Geld geht, sondern mehr darum, mit ihnen in Verbindung gebracht zu werden. Wenn ich mich als Teil deiner Familie empfinde und an das glaube, an das du glaubst, dann gibt es kein Problem. Du stehst hinter deiner Marke. Aber es gibt manche Dinge im Leben, die bei mir nicht durchgehen, und ich kann nicht alles promoten, also muss ich manchmal Nein sagen.“

Erst vor kurzem verriet Snoop Dogg außerdem, dass er derzeit an einem autobiografischen Film arbeite. Der ‚Gin and Juice‘-Interpret, der den Streifen unter anderem produzieren wird, erklärte in einem Statement zu seinem geplanten Biopic: „Ich habe lange gewartet, um dieses Projekt auf die Beine zu stellen, denn ich wollte den richtigen Regisseur, den perfekten Autoren und die beste Produktionsfirma für eine Zusammenarbeit finden. Sie müssen das Vermächtnis, das ich auf der Leinwand abbilden will, und die Erinnerungen, die ich hinterlassen möchte, verstehen.“