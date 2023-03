Chrissy Teigen und John Legend haben ihre kleine Tochter nach einem Urlaubsort benannt.

Das Paar begrüßte sein kleines Mädchen Esti im Januar und das Model hat nun verraten, wie sie auf den Namen gekommen sind. So wurden Chrissy und John von einer Stadt in Italien namens Este inspiriert, nachdem sie einen Familienurlaub in der Region verbracht hatten. Während eines Auftritts in der 'The Kelly Clarkson Show' erklärte Chrissy: "Wir waren im Urlaub. Wir haben in Italien geheiratet, und ich schaute auf das Hotel und sah immer wieder das Este darin, und dann dachte ich: 'Ich liebe den Namen Este'. Ich habe einfach damit herumgespielt, und dann sind wir auf Esti gekommen." Nachdem sie sich für den Namen entschieden hatten, entdeckten sie jedoch eine tiefere familiäre Verbindung, denn Johns Urgroßmutter hieß ebenfalls Esti. Sie fügte hinzu: "Nachdem wir sie Esti genannt hatten, erfuhr John, dass dies der Name seiner Urgroßmutter war. Ich vermute, es war Esther und sie haben ihn dann in Esti umgewandelt."

Das Paar ist auch Eltern von Tochter Luna (6) und Sohn Miles (4) und Chrissy plauderte darüber, wie das Leben nun als Dreifach-Mama ist. "Es ist seltsam, denn ich dachte, sie wären entweder sehr wütend auf sie, weil sie einfach da ist, oder sie würden so viel Aufmerksamkeit von mir wollen. Aber sie lieben sie tatsächlich so sehr und wollen so viel Aufmerksamkeit von mir. Also, es ist beides. Es hat natürlich viel mit ihr zu tun, aber sie überschütten sie immer noch mit Liebe, bei jedem Bad im Waschbecken drängen sie sich um sie."