4月1日付の山口市の人事異動は、異動総数554人で、前年度より24人減となった。

2022年度に新設した「農林水産部」の体制を強化するため、「定住促進課」を再編して「農山村づくり推進課」を新設。「農業政策課」は「農業振興課」に改称する。また、結婚から子育てまでの一連の施策を総合的に進めるため、「こども未来課」の「少子化対策担当」と「こども企画担当」を統合し、「子育て応援担当」に再編する。さらに、「高齢福祉課」の「包括支援担当」を「地域包括ケア担当」と「包括支援担当」に、「障がい福祉課」の「障がい者支援担当」と「給付担当」に、それぞれ分ける。

新年度の課長級以上の幹部職員は、部長級25人（うち新任10人）、部次長級30人（同9人）、課長級130人（同18人）で、幹部職員全体の人数は185人になる。そのうち女性職員は、部次長級3人（同1人）、課長級19人（同3人）。幹部職員に占める女性の割合は11.9%で、前年より0.4%増えた。3月末の退職者は71人（うち課長級以上24人）で、職員総数は14人減の1684人となる。

【参与職（再任用）】参与・企業誘致担当（商工振興部長）村田尚士

【部長級】総務部長（農林水産部長）増田肇▽総務部税務担当理事（環境部次長兼環境部政策管理室長）森野和彦▽総合政策部長（地域生活部長兼山口総合支所長）吉村計広▽地域生活部長兼山口総合支所長（健康福祉部長兼福祉事務所長）藤井英樹▽健康福祉部長兼福祉事務所長（地域生活部次長兼山口総合支所副総合支所長兼地域生活部政策管理室長）鈴木徹行▽こども未来部長（総合政策部次長兼総合政策部政策管理室長兼総合政策部中核都市推進室長）藤井正治▽商工振興部長（上下水道局長）中村千里▽商工振興部中心市街地活性化推進担当理事兼都市整備部まちづくり推進担当理事（都市整備部次長兼都市整備部政策管理室長）清水弘美▽農林水産部長（こども未来部長）原田憲一▽都市整備部長（教育委員会事務局教育部長）兒玉直也▽小郡総合支所長（小郡総合支所副総合支所長兼小郡総合支所政策管理室長兼小郡総合支所地域振興課長・選挙管理委員会事務局副参事）山根賢司▽秋穂総合支所長（消防本部理事）吉村浩彦▽徳地総合支所長（健康福祉部次長兼福祉事務所次長兼健康福祉部政策管理室長）末田一志▽会計管理者（徳地総合支所長）濱田和昌▽上下水道局長（上下水道局次長兼上下水道局政策管理室長）北川喜久▽消防本部消防長（消防本部次長兼消防本部政策管理室長）酒井健▽市議会事務局長（選挙管理委員会事務局長）眞砂義明▽教育委員会事務局教育部長（市議会事務局長）宮崎知彦▽選挙管理委員会事務局長（監査委員事務局参事・公平委員会事務所参事）水津伸久▽農業委員会事務局長（農業委員会事務局参事）岸本博文

【部次長級】総務部本庁舎整備技術担当参事（総務部本庁舎整備推進室副参事）渡邊雅▽総合政策部次長兼総合政策部政策管理室長兼総合政策部中核都市推進室長（総合政策部財政課長）高村永悟▽地域生活部次長兼山口総合支所副総合支所長兼地域生活部政策管理室長（交流創造部参事兼交流創造部文化交流課長）山崎里恵▽地域生活部参事兼地域生活部人権推進課長（環境部参事兼環境部清掃事務所長兼環境部清掃事務所阿知須清掃センター所長）徳田禎之▽環境部次長兼環境部政策管理室長（総合政策部参事兼総合政策部スマートシティ推進室長兼総合政策部中核都市推進室次長）尾中孝▽健康福祉部次長兼福祉事務所次長兼健康福祉部政策管理室長（健康福祉部介護保険課長）堀由紀江▽都市整備部次長兼都市整備部政策管理室長（総務部本庁舎整備担当次長）阿野浩二▽都市整備部参事兼都市整備部開発指導課長兼都市整備部開発指導課主幹兼都市整備部開発指導課建築主事兼都市整備部開発指導課建築監視員兼地域生活部生活安全課主幹（教育委員会事務局教育施設管理課長）藤原茂▽小郡総合支所副総合支所長兼小郡総合支所政策管理室長兼小郡総合支所地域振興課長・選挙管理委員会事務局副参事（阿知須総合支所総合サービス課長・上下水道局業務課阿知須地域担当副参事）春吉隆志▽阿知須総合支所副総合支所長兼阿知須総合支所政策管理室長兼阿知須総合支所地域振興課長・選挙管理委員会事務局副参事（地域生活部参事兼地域生活部鋳銭司地域交流センター所長・教育委員会事務局社会教育課副参事）河村一郎▽上下水道局次長兼上下水道局政策管理室長（市議会事務局参事）政田俊彦▽消防本部次長兼消防本部政策管理室長（消防本部消防総務課長）石川直志▽消防本部参事兼中央消防署長（中央消防署大内出張所長）渡邉修▽消防本部参事兼南消防署長（消防本部参事兼中央消防署長）河端隆之▽市議会事務局参事（交流創造部スポーツ交流課長兼交流創造部国際交流課ホストタウン推進室次長）粟屋健次▽監査委員事務局参事・公平委員会事務所参事（健康福祉部参事兼健康福祉部保険年金課長）前野なおみ▽農業委員会事務局参事（交流創造部国際交流課長兼交流創造部国際交流課ホストタウン推進室）森原久

【課長級】総務部デジタル推進課長（総務部総務課主幹）時安洋▽総務部防災危機管理課長（教育委員会事務局政策管理室長補佐兼教育委員会事務局教育総務課主幹）伊藤一孝▽総務部市民税課長（徳地総合支所農林課長・農業委員会事務局副参事）吉松和範▽総合政策部スマートシティ推進室長兼総合政策部中核都市推進室次長（商工振興部ふるさと産業振興課長）金子忠正▽総合政策部財政課長（総務部デジタル推進課長）平野和▽交流創造部観光交流課長（農林水産部定住促進課長）藤山正直▽交流創造部スポーツ交流課長兼交流創造部国際交流課ホストタウン推進室次長（上下水道局上下水道総務課長）石津美香▽交流創造部文化交流課長（総務部防災危機管理課長）天賀康介▽交流創造部課長同格=山口市文化振興財団へ派遣（交流創造部文化交流課主幹=山口市文化振興財団へ派遣）石川貴之▽交流創造部国際交流課長兼交流創造部国際交流課ホストタウン推進室長（地域生活部協働推進課主幹）柳井裕之▽地域生活部生活安全課長兼斎場長（教育委員会事務局学校教育課学務担当副参事兼教育委員会事務局学校教育課地域連携推進室副参事兼教育委員会事務局学校教育課デジタル教育推進室次長）山本清治▽地域生活部大殿地域交流センター所長・教育委員会事務局社会教育課副参事（環境部政策管理室長補佐兼環境部環境政策課主幹）今谷憲明▽地域生活部宮野地域交流センター所長兼農林水産部宮野財産区事務所長・教育委員会事務局社会教育課副参事（商工振興部政策管理室長補佐兼商工振興部ふるさと産業振興課主幹兼商工振興部ふるさと産業振興課主幹）植村昇▽地域生活部鋳銭司地域交流センター所長・教育委員会事務局社会教育課副参事（健康福祉部保険年金課主幹=山口県後期高齢者医療広域連合へ派遣）重冨基至▽地域生活部佐山地域交流センター所長・教育委員会事務局社会教育課副参事（交流創造部政策管理室長補佐兼交流創造部観光交流課主幹）金田貴之▽環境部資源循環推進課長（地域生活部宮野地域交流センター所長兼農林水産部宮野財産区事務所長・教育委員会事務局社会教育課副参事）田中貴一▽環境部清掃事務所長兼環境部清掃事務所阿知須清掃センター所長（都市整備部道路河川管理課副参事兼都市整備部道路河川管理課用地対策室長）社河内亮▽健康福祉部高齢福祉課長兼基幹型地域包括支援センター所長兼健康福祉部高齢福祉課成年後見センター所長（選挙管理委員会事務局副参事）中川善則▽健康福祉部介護保険課長（健康福祉部高齢福祉課副参事兼健康福祉部高齢福祉課成年後見センター所長）石川映子▽健康福祉部保険年金課長（総務部市民税課長）山本敏博▽健康福祉部健康増進課健康づくり南部担当副参事兼小郡保健福祉センター所長兼秋穂保健センター所長兼こども未来部子育て保健課母子保健南部担当副参事（小郡総合支所総合サービス課健康づくり担当副参事兼小郡保健福祉センター所長兼秋穂保健センター所長）藤井淑子▽健康福祉部健康増進課健康づくり徳地担当副参事兼健康福祉部高齢福祉課包括支援徳地担当副参事兼健康福祉部介護保険課介護認定徳地担当副参事兼徳地保健センター所長兼こども未来部子育て保健課母子保健徳地担当副参事（健康福祉部高齢福祉課主幹）岡谷広子▽健康福祉部健康増進課健康づくり阿東担当副参事兼健康福祉部高齢福祉課包括支援阿東担当副参事兼健康福祉部介護保険課介護認定阿東担当副参事兼阿東保健センター所長兼こども未来部子育て保健課母子保健阿東担当副参事（阿東総合支所総合サービス課健康づくり担当副参事兼健康福祉部高齢福祉課包括支援阿東担当副参事兼健康福祉部介護保険課介護認定阿東担当副参事兼阿東保健センター所長兼こども未来部子育て保健課主幹）岩本美香▽健康福祉部指導監査課長（徳地総合支所総合サービス課長・上下水道局業務課徳地地域担当副参事）坂本衣代▽商工振興部ふるさと産業振興課長（交流創造部観光交流課長）藤村伸一▽農林水産部農山村づくり推進課長（交流創造部文化交流課副参事兼交流創造部文化交流課歴史文化のまちづくり推進室長）竹内僚▽農林水産部農業振興課長（農林水産部農業政策課長）河原泰之▽農林水産部農林整備課長兼総務部防災危機管理課副参事（農林水産部水産港湾課長）江藤幸雄▽農林水産部水産港湾課長（小郡総合支所土木課長・消防本部警防課消防団担当副参事）八木正之▽都市整備部都市整備課長兼総務部本庁舎整備推進室副参事兼商工振興部中心市街地活性化推進室次長（都市整備部都市整備課長兼都市整備部都市整備課市街地整備室長兼総務部本庁舎整備推進室副参事兼商工振興部中心市街地活性化推進室次長）山根智成▽都市整備部道路河川管理課副参事兼都市整備部道路河川管理課用地対策室長（農林水産部水産港湾課主幹）立石陽治▽都市整備部地籍調査課長（地域生活部佐山地域交流センター所長・教育委員会事務局社会教育課副参事）田中義信▽小郡総合支所土木課長・消防本部警防課消防団担当副参事（農林水産部農林整備課長兼総務部防災危機管理課副参事）小林由幸▽小郡総合支所小郡地域交流センター所長・教育委員会事務局社会教育課副参事（環境部資源循環推進課長）中村和人▽秋穂総合支所農林土木課長・消防本部警防課消防団担当副参事・農業委員会事務局副参事（地域生活部大殿地域交流センター所長・教育委員会事務局社会教育課副参事）近藤義則▽阿知須総合支所総合サービス課長・上下水道局業務課阿知須地域担当副参事（こども未来部こども未来課主幹）樋元美帆▽阿知須総合支所阿知須地域交流センター所長・教育委員会事務局社会教育課副参事（上下水道局下水道整備課副参事兼上下水道局下水道整備課下水道管理室長）小川泰央▽徳地総合支所総合サービス課長・上下水道局業務課徳地地域担当副参事（徳地総合支所徳地地域交流センター島地分館長）木原園恵▽徳地総合支所農林課長・農業委員会事務局副参事（徳地総合支所徳地地域交流センター所長・教育委員会事務局社会教育課副参事・教育委員会徳地文化伝承館長）藤井幸夫▽徳地総合支所徳地地域交流センター所長・教育委員会事務局社会教育課副参事・教育委員会徳地文化伝承館長（地域生活部生活安全課長兼斎場長）岩本誠治▽阿東総合支所総合サービス課長（阿東総合支所総合サービス課主幹）矢次哲也▽会計課長（交流創造部課長同格=山口市文化振興財団へ派遣）斉藤由紀江▽上下水道局上下水道総務課長（会計課長）岡村慎一▽上下水道局業務課長（阿知須総合支所阿知須地域交流センター所長・教育委員会事務局社会教育課副参事）井上憲二▽消防本部消防総務課長（消防本部消防総務課課長同格=山口県消防学校へ派遣）藤原秀二▽消防本部警防課副参事（消防本部消防総務課主幹）伊藤勝彦▽消防本部通信指令課長兼消防本部通信指令課消防指令センター整備室長（消防本部通信指令課長兼消防本部通信指令課消防指令センター準備室長）岡田豊昭▽消防本部予防課査察担当副参事（中央消防署主幹）長松正寿▽中央消防署大内出張所長（中央消防署徳地出張所長）西村一夫▽中央消防署徳地出張所長（消防本部警防課警防・救助担当副参事）本廣陽一▽教育委員会事務局教育施設管理課長（教育委員会事務局教育施設管理課施設管理担当副参事）平井健▽教育委員会事務局学校教育課学務担当副参事兼教育委員会事務局学校教育課地域連携推進室副参事兼教育委員会事務局学校教育課デジタル教育推進室次長（健康福祉部健康増進課主幹兼健康福祉部健康増進課主幹）河口貴則▽教育委員会山口市立中央図書館副館長（総合政策部広報広聴課主幹）大井勉▽選挙管理委員会事務局副参事（阿知須総合支所政策管理室長補佐兼阿知須総合支所地域振興課主幹）宇都宮三雄

◇退職者（3月31日付）

【部長級】（総務部長兼防災統括監）塩見富士雄▽（総務部税務担当理事）網田誠▽（総合政策部長）中川孝▽（商工振興部長）村田尚士▽（都市整備部長）原田浩司▽（小郡総合支所長）安谷達也▽（秋穂総合支所長）国重勝己▽（会計管理者）山田典子▽（消防長）清徳智彦▽（教育委員会事務局文化財担当理事・交流創造部歴史文化のまちづくり推進担当理事）古賀信幸▽農業委員会事務局長）徳本弘幸

【部次長級】（地域生活部参事）萩尾臣司▽（健康福祉部参事）荒瀬敦子▽（都市整備部参事）繁永秀男▽（都市整備部参事）鱸南武司▽（阿知須総合支所副総合支所長）橋本敦義▽（消防本部参事）石村友宏

【課長級】（健康福祉部指導監査課長）矢田部育雄▽（小郡総合支所小郡地域交流センター所長）上田泰司▽（秋穂総合支所農林土木課長）廣野仁志▽（徳地総合支所総合サービス課健康づくり担当副参事）鱸南富美子▽（阿東総合支所総合サービス課長）守田竜雄▽（上下水道局業務課長）松本久▽（教育委員会山口市立中央図書館副館長兼サービス担当副参事）村中博美