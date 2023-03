Andy Serkis hat große Erwartungen für ‚Kingdom of the Planet of the Apes‘.

Der 58-jährige Star spielte in den drei vorherigen Filmen den Affenanführer Caesar, wird aber nach dem Tod der Figur im Film ‚War for the Planet of the Apes‘ von 2017 nicht im neuesten Streifen der neu gestarteten Franchisereise zu sehen sein. Trotzdem hat er großes Lob für Filmemacher Wes Ball und seinen neuen Streifen übrig.

Im Gespräch mit ‚CinemaBlend‘ sagte Andy: „Ich denke, Wes Ball wird mit diesem Film einen fantastischen Job machen. Nach dem, was ich gehört und gesehen habe, gibt es einige erstaunliche konzeptuelle Kunstwerke. Und wo sie sich entschieden haben, die Geschichte zu platzieren und mit der nächsten Handlung weiterzumachen… Ich denke, dass es die Leute umhauen wird.“ ‚Kingdom of the Planet of the Apes‘ soll im Mai 2024 in die Kinos kommen und Owen Teague wird die Hauptrolle des Cornelius, Caesars Sohn, spielen.

Andy hingegen hat nun frei und enthüllte erst kürzlich, dass er gerne James Bond spielen würde, nachdem er in dem Film ‚Luther: The Fallen Sun‘ an der Seite von Idris Elba zu sehen war, der oft als potenzieller 007 gehandelt wurde. Der ‚Herr der Ringe‘-Darsteller sagte: „Ich, der nächste James Bond?! Oh, absolut, ja. Lasst uns das machen! Das würde ich sehr gerne tun. Ich kann sanftmütig sein!“