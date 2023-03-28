気象庁によると、28日18:18頃、青森県東方沖を震源とするM6.1の地震があり、北海道函館市、青森県平内町・野辺地町・七戸町・五戸町、岩手県盛岡市で震度4の揺れを観測しました。n この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。n n ■発生事象n ・発生日時 ：3月28日18:18頃n ・震源地 ：青森県東方沖(北緯41.1度、東経142.8度)n ・震源の深さ：約20kmn ・地震の規模：M6.1(推定)n n ■震度3以上が観測された地域n ・震度4 ：渡島地方東部、青森県津軽北部、青森県三八上北、岩手県内陸北部n ・震度3 ：石狩地方北部、石狩地方中部、石狩地方南部、渡島地方西部、檜山地方、空知地方南部、胆振地方中東部、日高地方中部、日高地方東部、十勝地方中部、十勝地方南部、青森県津軽南部、青森県下北、岩手県内陸南部n n ■震度3以上が観測された市町村n 【震度4】n ・北海道 ：函館市n ・青森県 ：平内町、野辺地町、七戸町、五戸町n ・岩手県 ：盛岡市n 【震度3】n ・北海道 ：北斗市、新篠津村、札幌市東区、千歳市、木古内町、厚沢部町、南幌町、室蘭市、苫小牧市、厚真町、安平町、むかわ町、新冠町、新ひだか町、浦河町、様似町、浦幌町、大樹町n ・青森県 ：青森市、五所川原市、つがる市、蓬田村、板柳町、鶴田町、中泊町、八戸市、十和田市、三沢市、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、三戸町、南部町、階上町、藤崎町、むつ市、東通村n ・岩手県 ：二戸市、八幡平市、滝沢市、岩手町、紫波町、矢巾町、軽米町、一戸町、花巻市